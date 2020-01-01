Исследование: Короткий дневной сон улучшает умственные способности

Дневной сон полезен, но не для всех.

Спать днем полезно для мозга, но не для работы freepik.com

Короткий сон во второй половине дня был связан с улучшением умственной активности, как показало новое исследовании. У участников, которые спали, по сравнению с теми, кто этого не сделал, были отмечены улучшение восприятия местоположения, беглость речи и рабочая память.

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В исследовании приняли участие 2214 человек в возрасте 60 лет и старше. Их всех спросили про привычки спать, а затем дали серию тестов для измерения различных типов когнитивных способностей: от решения проблем до сохранения концентрации.

В то время как продолжительность и частота дневного сна варьировались среди опрошенных добровольцев, анализ показал "значительно более высокие" показатели когнитивных способностей у людей, которые заявили, что они регулярно спали в середине дня.

"Несколько исследований показали, что дневной сон способствует развитию когнитивных функций у пожилых людей; с другой стороны, некоторые исследования показали противоположные результаты", - пишут исследователи в своей статье.

"Это исследование выявило более высокие когнитивные способности у пожилых людей, которые спят, что подтверждает предыдущие исследования".

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То, что некоторые исследования подтверждают идею о том, что дневной сон связан с улучшением функции мозга, в то время как другие исследования - нет, является своего рода загадкой для ученых и для тех из нас, кто задается вопросом, должны ли мы работать над формированием привычки спать или нет.

Даже с учетом ограничений исследования - которых недостаточно, чтобы показать причину и следствие, исследователи говорят, что это полезный взгляд на то, как дневной сон может действовать как своего рода посредник между плохим здоровьем и воспалительными реакциями организма.

В предыдущих исследованиях подробно изучалась связь между сном и иммунной системой, и высказывались предположения, что дневной сон может иметь влияние и здесь.

Важно помнить, что здоровье и благополучие выходят далеко за рамки когнитивных функций, поэтому есть много чего подумать, когда дело доходит до определения того, действительно ли дневной сон полезен для нас.

"Когда происходит заболевание или повреждение клеток, дневной сон может помочь регулировать воспалительную реакцию", - пишут исследователи .

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В этом исследовании также изучался уровень триглицеридов, типа жира, обнаруженного в крови, у участников.

Результаты показали, что у людей, которые регулярно спит, уровень этих липидов выше, чем у тех, кто не любит спать - возможно, потому, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с большей вероятностью вздремнут днем. Это еще одна область, на которой можно было бы сосредоточить внимание в будущем, считает команда, проводившая исследование.

Хотя сон обычно становится более распространенным по мере старения, ученые пока не уверены, может ли этот вид дневного сна помочь предотвратить деменцию и другие виды когнитивного спада, или это на самом деле его симптом.

В настоящее время, похоже, все согласны с тем, что в целом сон обычно полезен для нас, и нет никаких сомнений в том, что, вообще говоря, достаточное количество сна и отдыха необходимы для поддержания здоровья и благополучия нашего тела.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали условия здорового сна.