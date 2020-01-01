Физик придумал свободное от парадоксов путешествие во времени

Пока это все - чистая математика.

Еще никому не удавалось путешествовать во времени - по крайней мере, насколько нам известно Но вопрос о том, возможен ли такой подвиг теоретически, продолжает интересовать ученых.

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Как показывают такие фильмы, как Терминатор, Донни Дарко, Назад в будущее и многие другие, перемещение во времени создает множество проблем для фундаментальных правил Вселенной: если вы вернетесь в прошлое и помешаете своим родителям встретиться, то как вы вообще можете существовать, чтобы вернуться в прошлое?

Это грандиозная головоломка, известная как "парадокс дедушки", но в сентябре прошлого года студент-физик Жермен Тобар из Квинслендского университета в Австралии сказал, что он придумал, как "возвести числа в квадрат", чтобы путешествия во времени стали жизнеспособными без парадоксов.

"Классическая динамика говорит, что если вы знаете состояние системы в определенное время, это может рассказать нам всю историю системы", - сказал Тобар еще в сентябре 2020 года. "Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени - где событие может быть как в прошлом, так и в будущем для самого себя, - теоретически перевернув изучение динамики с ног на голову".

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Расчеты показывают, что пространство-время потенциально может адаптироваться, чтобы избежать парадоксов.

В качестве актуального примера представьте себе путешественника во времени, который отправляется в прошлое, чтобы остановить распространение болезни - если миссия будет успешной, у путешественника во времени не будет причин, чтобы вернуться в прошлое и победить болезнь.

Работа Тобара предполагает, что болезнь все равно может ускользнуть каким-то другим путем или другим методом, устраняя парадокс. Что бы ни делал путешественник во времени, болезнь не остановить.

Не математикам нелегко вникнуть в работу Тобара, но она рассматривает влияние детерминированных процессов (без какой-либо случайности) на произвольное количество регионов в пространственно-временном континууме и демонстрирует, как обе замкнутые времениподобные кривые (как предсказанный Эйнштейном) может соответствовать правилам свободной воли и классической физики.

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"Математика подтверждается - и результаты - это материал научной фантастики", - сказал физик Фабио Коста из Университета Квинсленда, который руководил исследованием.

Новое исследование сглаживает проблему с помощью другой гипотезы о том, что путешествия во времени возможны, но путешественники во времени будут ограничены в том, что они делают, чтобы они не создавали парадокса. В этой модели путешественники во времени могут делать все, что захотят, но парадоксы невозможны.

Хотя числа могут работать, на самом деле искривление пространства и времени, чтобы попасть в прошлое, остается неуловимым. Машины времени, разработанные учеными до сих пор, настолько популярны, но в настоящее время существуют только в виде вычислений на бумаге.

Когда-нибудь мы сможем достичь этого: Стивен Хокинг определенно думал, что это возможно - и если мы это сделаем, то новое исследование предполагает, что мы были бы свободны делать с миром все, что хотели в прошлом и он соответствующим образом изменится.

"Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут подстраиваться под себя, чтобы избежать каких-либо противоречий", - говорит Коста. "Ряд математических процессов, которые мы обнаружили, показывают, что путешествие во времени со свободной волей логически возможно в нашей Вселенной без каких-либо парадоксов".

Напомним, ранее сообщалось, что американские физики изобрели машину времени без парадоксов.