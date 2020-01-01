Археологи нашли древнее царство легендарного царя Мидаса

Огромный курган в Турции оказался столицей древнего царства.

Говорили, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Но судьба в конце концов настигла легендарного царя Мидаса, и давно утерянная хроника его древнего падения, похоже, буквально всплыла в Турции.

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В 2019 году археологи исследовали место древнего кургана в центральной Турции под названием Тюркмен-Карахеюк. Большой регион, равнина Конья, изобилует потерянными мегаполисами, но даже в этом случае исследователи не могли быть готовы к тому, что они собирались найти.

Местный фермер сообщил группе, что в недавно вырытом канале неподалеку был обнаружен большой странный камень с какой-то неизвестной надписью.

Полузатопленный камень с надписями VIII в. до н. э. James Osborne

"Мы видели, как он все еще торчит из воды, поэтому прыгнули прямо в канал - по пояс, бродя по нему", - сказал археолог Джеймс Осборн из Чикагского университета в начале 2020 года.

"Сразу стало ясно, что он древний, и мы узнали язык, на котором он был написан: лувийский. Это язык, использовавшийся в этом районе в бронзовом и железном веках".

С помощью переводчиков исследователи обнаружили, что иероглифы на этом древнем каменном блоке, называемом стелой, хвастались военной победой. И не просто военной победрй, а поражением Фригии, царства Анатолии, существовавшего примерно 3000 лет назад.

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Королевский дом Фригии управлялся несколькими различными людьми под именем Мидас, но датировка стелы, на основе лингвистического анализа, предполагает, что иероглифы могли бы иметь в виду царя Мидаса. Он является героем знаменитого мифа, который превращал в золото все, к чему прикасался.

Каменные знаки также содержали особый иероглиф, символизирующий, что весть о победе исходила от другого царя, человека по имени Хартапу. Иероглифы предполагают, что Мидас был захвачен войсками Хартапу.

"Боги бури предали [противоборствующих] царей его величеству", - написано на камне.

Лувийские надписи, обнаруженные на камне из ближайших раскопок James Osborne

Примечательно то, что почти ничего не известно ни о короле Хартапу, ни о царстве, которым он правил. Тем не менее, стела предполагает, что гигантский курган Тюркмен-Карахуюк, возможно, был столицей Хартапу, занимавший в период своего расцвета около 120 гектаров, сердце древнего завоевания Мидаса и Фригии.

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"Мы понятия не имели об этом королевстве", - сказал Осборн. "В мгновение ока мы получили глубокую новую информацию о Ближнем Востоке железного века".

В этом продолжающемся археологическом проекте предстоит еще много раскопок, и полученные на данный момент результаты следует считать предварительными. Международная команда стремится еще раз посетить это место в этом году, чтобы узнать как можно больше об этом королевстве, которое, казалось бы, потеряно в истории.

"Внутри этого кургана будут дворцы, памятники, дома", - сказал Осборн. "Эта стела была изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало".

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружено самое раннее изображение Иисуса Христа.