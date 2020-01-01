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Интересный факт дня: Детеныши тираннозавров были размером с собаку

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Гигантские динозавры в детстве были маленькими.
Детеныш тираннозавра
Детеныш тираннозавра
Julius Csotonyi

Самая известная в мире семья динозавров - тираннозавры - включали в свои ряды 12-метрового Tyrannosaurus rex. Недавно изученные окаменелости предполагают, что рептилии были примерно "размером с бордер-колли", когда впервые вылупились из яйца.

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Исследование проводилось группой ученых, которые связаны как с Шотландским университетом Эдинбурга, так и с канадским университетом Альберты.

Они выполнили 3D-сканирование 3-сантиметрового участка челюстной кости эмбрионального тираннозавра дасплетозавра, обнаруженного в Монтане, США, вместе с когтем, скорее всего, от эмбрионального тираннозавра альбертозавра, найденного в Альберте, Канада.

Челюстная кость имела ряд характерных для тираннозавров особенностей, таких как ярко выраженный "подбородок". Его зубы только начинали развиваться, что указывало на то, что это действительно был младенец.

Относительные размеры взрослого тиранозавра-альбертозавра, двух младенцев-тираннозавров (определяемых по их окаменелым останкам) и ведущего ученого доктора Грега Фанстона
Относительные размеры взрослого тиранозавра-альбертозавра, двух младенцев-тираннозавров (определяемых по их окаменелым останкам) и ведущего ученого доктора Грега Фанстона
Greg Funston

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Основываясь на измерениях образцов, было установлено, что динозавры не могли быть больше 0,9 м в длину после вылупления. Кроме того, было установлено, что яйца, внутри которых они свернулись, были примерно 432 мм в длину - это важное открытие, поскольку палеонтологам еще предстоит найти окаменелые яйца, которые, как они точно знают, принадлежат тираннозаврам.

"Эти кости - первое окно в раннюю жизнь тираннозавров, и они рассказывают нам о размере и внешнем виде детенышей тираннозавров", - говорит доктор Грег Фанстон из Университета Эдинбурга, возглавлявший исследование. "Теперь мы знаем, что они были бы самыми крупными детенышами, которые когда-либо вылупились из яиц, и они были бы удивительно похожи на своих родителей - оба хороших знака для поиска большего количества материала в будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздали голос тираннозавра.

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Теги: интересные факты, динозавры, тираннозавры
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