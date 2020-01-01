Интересный факт дня: Детеныши тираннозавров были размером с собаку
Самая известная в мире семья динозавров - тираннозавры - включали в свои ряды 12-метрового Tyrannosaurus rex. Недавно изученные окаменелости предполагают, что рептилии были примерно "размером с бордер-колли", когда впервые вылупились из яйца.
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Исследование проводилось группой ученых, которые связаны как с Шотландским университетом Эдинбурга, так и с канадским университетом Альберты.
Они выполнили 3D-сканирование 3-сантиметрового участка челюстной кости эмбрионального тираннозавра дасплетозавра, обнаруженного в Монтане, США, вместе с когтем, скорее всего, от эмбрионального тираннозавра альбертозавра, найденного в Альберте, Канада.
Челюстная кость имела ряд характерных для тираннозавров особенностей, таких как ярко выраженный "подбородок". Его зубы только начинали развиваться, что указывало на то, что это действительно был младенец.
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Основываясь на измерениях образцов, было установлено, что динозавры не могли быть больше 0,9 м в длину после вылупления. Кроме того, было установлено, что яйца, внутри которых они свернулись, были примерно 432 мм в длину - это важное открытие, поскольку палеонтологам еще предстоит найти окаменелые яйца, которые, как они точно знают, принадлежат тираннозаврам.
"Эти кости - первое окно в раннюю жизнь тираннозавров, и они рассказывают нам о размере и внешнем виде детенышей тираннозавров", - говорит доктор Грег Фанстон из Университета Эдинбурга, возглавлявший исследование. "Теперь мы знаем, что они были бы самыми крупными детенышами, которые когда-либо вылупились из яиц, и они были бы удивительно похожи на своих родителей - оба хороших знака для поиска большего количества материала в будущем".
Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздали голос тираннозавра.
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