Астрономы открыли первую безоблачную планету-Юпитер

У планеты нет облаков в атмосфере.

Художественная иллюстрация WASP-62b, первой планеты, похожей на Юпитер, обнаруженной без облаков или дымки в ее наблюдаемой атмосфере Harvard & Smithsonian

Астрономы в Центре астрофизики Гарварда и Смитсоновского института обнаружили первую подобную Юпитеру планету без облаков и дымки в наблюдаемой атмосфере. Эти результаты были опубликованы в этом месяце в журнале Astrophysical Journal Letters.

Газовый гигант, получивший название WASP-62b, был впервые обнаружен в 2012 году в ходе южного обзора Wide Angle Search for Planets (WASP). Однако его атмосфера до сих пор не изучалась внимательно.

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"В своей диссертации я работал над характеристикой экзопланет", - говорит Мунацза Алам, аспирант Центра астрофизики, руководивший исследованием. "Я беру открытые планеты и слежу за ними, чтобы охарактеризовать их атмосферы".

Известный как "горячий Юпитер", WASP-62b находится на расстоянии 575 световых лет от нас и составляет примерно половину массы Юпитера нашей Солнечной системы. Однако, в отличие от нашего Юпитера, которому требуется около 12 лет для обращения вокруг Солнца, WASP-62b совершает оборот вокруг своей звезды всего за четыре с половиной дня. Эта близость к звезде делает ее очень горячей, отсюда и название "горячий Юпитер".

Используя космический телескоп Хаббла, Алам записал данные и наблюдения за планетой с помощью спектроскопии, исследования электромагнитного излучения для обнаружения химических элементов. Алам специально наблюдал за WASP-62b, когда он трижды пролетел перед своей звездой, проводя наблюдения в видимом свете, которые могут обнаружить присутствие натрия и калия в атмосфере планеты.

"Я признаю, что сначала меня не слишком волновала эта планета", - говорит Алам. "Но как только я начал просматривать данные, я был взволнован".

Хотя признаков калия не было, присутствие натрия было поразительно очевидным. Команда смогла просмотреть полные линии поглощения натрия в своих данных или их полный отпечаток. Алам объясняет, что облака или дымка в атмосфере полностью заслонят след натрия, и астрономы обычно могут различить лишь небольшие намеки на его присутствие.

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"Это свидетельство того, что мы видим чистую атмосферу", - говорит она.

Безоблачные планеты чрезвычайно редки. По оценкам астрономов, менее 7 процентов экзопланет имеют чистую атмосферу, согласно недавним исследованиям. Например, первая и единственная известная экзопланета с чистой атмосферой была обнаружена в 2018 году. Названная WASP-96b, она классифицируется как горячий Сатурн.

Астрономы считают, что изучение экзопланет с безоблачной атмосферой может привести к лучшему пониманию того, как они образовались. Их редкость "предполагает, что происходит что-то еще, или они сформировались иначе, чем большинство планет", - говорит Алам. Ясная атмосфера также облегчает изучение химического состава планет, что помогает определить, из чего состоит планета.

С запуском космического телескопа Джеймса Уэбба в конце этого года команда надеется получить новые возможности для изучения и лучшего понимания WASP-62b. Усовершенствованные технологии телескопа, такие как более высокое разрешение и лучшая точность, должны помочь им исследовать атмосферу еще ближе, чтобы обнаружить присутствие большего количества элементов, таких как кремний.

Напомним, ранее сообщалось, что в созвездии Тельца нашли четыре странных планеты.