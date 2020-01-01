Глобальная потеря льда увеличивается с рекордной скоростью

Согласно новому исследованию, скорость исчезновения льда на планете увеличивается.

Результаты исследования показывают, что в период с 1994 по 2017 год Земля потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно листу льда толщиной 100 метров, покрывающему всю Великобританию.

Цифры были опубликованы сегодня (понедельник, 25 января) исследовательской группой, которая первой провела обзор глобальной потери льда с использованием спутниковых данных.

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Команда, возглавляемая Университетом Лидса, обнаружила, что скорость потери льда с Земли заметно увеличилась за последние три десятилетия: с 0,8 триллиона тонн в год в 1990-х годах до 1,3 триллиона тонн в год к 2017 году.

Таяние льда во всем мире поднимает уровень моря, увеличивает риск наводнений для прибрежных сообществ и угрожает уничтожить естественные среды обитания, от которых зависит дикая природа.

Выводы исследовательской группы, в которую входят Эдинбургский университет, Университетский колледж Лондона и специалисты по науке о данных Earthwave, опубликованы в журнале Европейского союза наук о Земле The Cryosphere.

Исследование, финансируемое Британским советом по исследованиям окружающей среды, показывает, что в целом за 23 года исследования произошло увеличение скорости таяния льда на 65%. Это в основном было вызвано резким увеличением потерь из-за полярных ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии.

Ведущий автор доктор Томас Слейтер, научный сотрудник Центра полярных наблюдений и моделирования в Лидсе, сказал: "Хотя во всех регионах, которые мы изучали, потери льда, потери из-за ледяных щитов Антарктики и Гренландии увеличились больше всего".

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"Ледяные щиты сейчас следуют наихудшим сценариям потепления климата, изложенным Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Повышение уровня моря в таких масштабах окажет очень серьезное воздействие на прибрежные сообщества в этом столетии".

Доктор Слейтер сказал, что это исследование было первым в своем роде, в котором был изучен весь исчезающий на Земле лед с использованием спутниковых наблюдений.

Он добавил: "За последние три десятилетия на международном уровне были предприняты огромные усилия, чтобы понять, что происходит с отдельными компонентами ледяной системы Земли. Наше исследование - первое, в котором мы объединили эти усилия и посмотрим на весь лед, который теряется со всей планеты".

Увеличение потери льда было вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые с 1980 года нагреваются на 0,26 ° C и 0,12 ° C за десятилетие соответственно. Большая часть потерь льда была вызвана таянием атмосферы (68%), а остальные потери (32%) были вызваны таянием океана.

Исследование охватывает 215 000 горных ледников, разбросанных по всей планете, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники, плавающие вокруг Антарктиды, и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах.

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Повышение атмосферных температур было основным фактором сокращения арктического морского льда и горных ледников по всему миру, в то время как повышение температуры океана привело к таянию антарктического ледяного покрова. Что касается ледникового покрова Гренландии и шельфовых ледников Антарктики, потеря льда была вызвана сочетанием повышения температуры океана и атмосферы.

В течение периода исследования все категории потеряли лед, но наибольшие потери были вызваны льдом Арктики (7,6 триллиона тонн) и шельфовыми ледниками Антарктики (6,5 триллиона тонн), которые плавают в полярных океанах.

Доктор Изобель Лоуренс, научный сотрудник Центра полярных наблюдений и моделирования в Лидсе, сказала: "Исчезновение морского льда не способствует прямому повышению уровня моря, но имеет косвенное влияние. Одна из ключевых ролей арктического морского льда - это отражать солнечную радиацию обратно в космос, что помогает сохранять прохладу в Арктике. По мере того как морской лед сокращается, все больше солнечной энергии поглощается океанами и атмосферой, в результате чего Арктика нагревается быстрее, чем где-либо еще на планете. Это не только ускоряет таяние морского льда, но и усугубляет таяние ледников и ледяных щитов, что вызывает повышение уровня моря2.

Половина всех потерь пришлась на лед на суше, включая 6,1 триллиона тонн из-за горных ледников, 3,8 триллиона тонн из-за ледяного покрова Гренландии и 2,5 триллиона тонн из-за антарктического ледяного покрова. Эти потери подняли уровень мирового океана на 35 миллиметров.

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Подсчитано, что на каждый сантиметр повышения уровня моря примерно миллион человек оказывается перед угрозой изгнания из низинных мест проживания.

Несмотря на то, что на них хранится только 1% от общего объема льда на Земле, ледники внесли свой вклад почти в четверть глобальных потерь льда за исследуемый период, при этом все ледниковые регионы мира теряют лед.

Соавтор отчета и доктор философии Инес Отосака, также из Центра полярных наблюдений и моделирования Лидса, сказала: "Горные ледники не только способствуют повышению глобального среднего уровня моря, но и имеют решающее значение как источник пресной воды для местных сообществ. Поэтому отступление ледников по всему миру имеет решающее значение как в локальном, так и в глобальном масштабе".

Чуть более половины (58%) потерь льда пришлись на северное полушарие, а оставшаяся часть (42%) пришлась на южное полушарие.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление вызовет массовый голод.