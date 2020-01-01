Гигантский боковой удар исказил нашу галактику Млечный Путь

Этот удар произошел 3 миллиарда лет назад.

Новые данные Sloan Digital Sky Survey и европейского космического корабля Gaia предполагают, что столкновение с другой галактикой вызвало странное, похожее на картофельные чипсы "деформирование" в нашей галактике Млечный Путь .

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Мы мало знаем о деформации нашей собственной галактики из-за сложности изучения галактики изнутри, но ученые наблюдали аналогичные искажения примерно в 50–70% спиральных галактик, подобных нашей. (Технически говоря, Млечный Путь - это особое подмножество группы, называемой спиральной галактикой с перемычкой)

Новые результаты предполагают, что поворот нашей галактики произошел из-за "недавнего" взаимодействия с другой галактикой - недавнего, то есть по сравнению с возрастом Вселенной 13,7 миллиардов лет. Ученые предполагают, что примерно три миллиарда лет назад галактика-спутник подошла достаточно близко к нашей, чтобы создать волновой эффект, который до сих пор виден на звездах Млечного Пути.

"Наше обычное изображение спиральной галактики представляет собой плоский диск, более тонкий, чем блин, мирно вращающийся вокруг своего центра", - говорится в заявлении Sloan ведущий автор книги Синьлун Ченг, аспирант астрономии Университета Вирджинии. "Но в действительности все гораздо сложнее".

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Ученым сложно составить карту искривления нашей галактики, потому что Земля глубоко погружена в Млечный Путь. Даже наши космические корабли отважились на небольшое расстояние от нашей планеты в космическом плане, поскольку большинство из них остается в пузыре, который наша звезда формирует вокруг планет.

Вместо этого ученые узнают об искривлении, изучая движение и положение звезд по всему Млечному Пути. Новые результаты показывают, что деформация галактического диска колеблется через Млечный Путь каждые 440 миллионов лет.

"Представьте, что вы находитесь на трибунах на футбольном матче, и толпа начинает пускать волну", - сказал Ченг. "Все, что вам нужно сделать, это встать и сесть, но в результате волна идет по всему стадиону. То же самое и с галактическим искривлением - звезды движутся только вверх и вниз, но волна распространяется по всему стадиону".

Ученые собрали информацию с помощью эксперимента по галактической эволюции обсерватории Apache Point (APOGEE), в ходе которого за последнее десятилетие были обнаружены сотни тысяч звезд Млечного Пути. APOGEE собирает спектр звезды или разные длины испускаемых световых волн в рамках своего обзора.

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Затем астрономы добавили наблюдения со спутника Gaia Европейского космического агентства, который измеряет космические расстояния до звезд по всей галактике. Вместе эти два набора наблюдений предоставили трехмерную карту звезд Млечного Пути вместе с их скоростями и химическим составом.

По словам ученых, исследование может помочь астрономам создать более точные модели предстоящего столкновения Млечного Пути с соседней галактикой Андромеды (M31) примерно через 4,5 миллиарда лет .

Исследователи представили свои результаты на 237-м заседании Американского астрономического общества , которое состоялось практически с 11 по 15 января из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Млечный Путь оказался каннибалом.