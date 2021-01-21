Люди могут создать колонию у пояса астероидов в ближайшие 15 лет

Мегаспутник построят возле карликовой планеты Церера.

Сейчас, более чем когда-либо, космические агентства и мечтательные миллиардеры сосредоточены на поиске нового дома для человечества за пределами орбиты Земли. Марс - очевидный кандидат, учитывая его относительно близкое расположение, 24-часовой цикл день / ночь и атмосферу, богатую CO2. Однако существует школа космической мысли, которая считает, что колонизация любой планеты принесет больше проблем, чем оно того стоит.

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Теперь новая статья, опубликованная 6 января в базе данных препринтов arXiv, предлагает творческое контрпредложение: бросить Красную планету и вместо этого построить гигантскую плавучую среду обитания вокруг карликовой планеты Церера .

В статье, которая еще не прошла рецензирование, астрофизик Пекка Янхунен из Финского метеорологического института в Хельсинки описывает свое видение “мегаспутника“, состоящего из тысяч цилиндрических космических аппаратов, объединенных в дискообразную структуру, постоянно вращающуюся вокруг Цереры. Это самый крупный объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Каждая из этих цилиндрических сред могла вместить до 50 000 человек, поддерживать искусственную атмосферу и создавать земную гравитацию за счет центробежной силы собственного вращения, пишет Янхунен. (Эта общая идея, впервые предложенная в 1970-х годах, известна как цилиндр О'Нила).

Но почему Церера? Его среднее расстояние от Земли сравнимо с Марсом, писал Янхунен, что делает путешествие относительно легким, но карликовая планета также имеет большое элементарное преимущество. Церера богата азотом, который будет иметь решающее значение для развития атмосферы орбитального поселения, сказал Янхунен (атмосфера Земли примерно на 79% состоит из азота). Вместо того, чтобы строить колонию на поверхности крошечного мира - Церера имеет радиус примерно 1/13 Земли - Поселенцы с Земли могли бы использовать космические лифты для переброски сырья с планеты прямо в места их обитания на орбите.

Эта иллюстрация показывает, как может выглядеть внутренняя часть цилиндра О'Нила. Каждая среда обитания будет иметь искусственную атмосферу, земную гравитацию и сочетание городского и сельскохозяйственного пространства. NASA

Такой орбитальный образ жизни также устранит одно из самых серьезных недостатков, которые Янхунен видит в идее создания колонии на поверхности Марса : воздействие на здоровье низкой гравитации.

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“Меня беспокоит, что дети в поселении на Марсе не будут развиваться до здоровых взрослых (с точки зрения мускулов и костей) из-за слишком низкой марсианской гравитации“, - сказал Янхунен. “Поэтому я искал альтернативу, которая обеспечила бы [земную] гравитацию, но также и взаимосвязанный мир“.

Несмотря на это, предложение Янхунена имеет свои собственные предостережения, которые могут сработать против успешной колонии Цереры, отметил сторонний исследователь.

Согласно предложению Янхунена, каждый цилиндр мегаспутника Цереры создавал собственную гравитацию за счет вращения; каждая цилиндрическая среда обитания будет иметь длину около 10 километров, радиус 1 км и совершать полный оборот каждые 66 секунд для создания центробежной силы, необходимой для имитации земной гравитации.

Мегаспутник Янхунена будет включать в себя диск из взаимосвязанных цилиндров среды обитания (в центре), окруженный с обеих сторон массивными зеркалами, чтобы направить солнечный свет на колонию NASA

По словам Янхунена, в одном цилиндре с комфортом поместятся около 57000 человек, и он будет удерживаться на месте рядом с соседними цилиндрами с помощью мощных магнитов, подобных тем, которые используются в магнитной левитации.

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Эта взаимосвязь указывает на другое большое преимущество жизни на мегаспутниках, сказал Янхунен: новые цилиндры для среды обитания можно добавлять на края колонии на неопределенный срок, что позволяет практически неограниченно расширяться.

“Площадь поверхности Марса меньше, чем у Земли, и, следовательно, он не может обеспечить возможности для значительного роста населения и экономического роста“, - сказал Янхунен. С другой стороны, колония Цереры “может выращивать от одного до миллиона мест обитания“.

Помимо цилиндров и их массивной дисковой рамы, основными особенностями колонии будут два огромных стеклянных зеркала, расположенных под углом 45 градусов относительно диска, чтобы отражать достаточно естественного солнечного света в каждую среду обитания. Часть каждого цилиндра будет посвящена выращиванию сельскохозяйственных культур и деревьев, посаженных на грядке толщиной 1,5 метра, полученной из сырья с Цереры, пишет Янхунен. Естественный солнечный свет должен поддерживать их рост. (Между тем “городская“ часть каждого цилиндра будет полагаться на искусственное освещение для имитации земного цикла день / ночь. Янхунен не оговаривает, откуда поступает кислород в поселении.)

Будущее будет светлым, когда вы живете в цилиндре среды обитания в миллионах миль от Земли NASA

Это общество плавающих цилиндрических утопий может показаться немного диковинным, но у него есть свои сторонники. В 2019 году Джефф Безос (генеральный директор Amazon и основатель частной космической компании Blue Origin) выступил на мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, о достоинствах строительства “колоний О'Нила“, подобных тем, которые описывает здесь Янхунен. Безос скептически относился к тому, что такая колония могла существовать при нашей жизни, спрашивая аудиторию: “Как мы собираемся строить колонии О'Нила? Я не знаю, и никто в этой комнате не знает“.

Однако Янхунен настроен более оптимистично. Он сказал, что первые поселенцы-люди могут отправиться на Цереру в течение следующих 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые NASA назвали следующую после Марса цель для колонизации.