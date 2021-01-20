Планета умирает быстрее, чем мы думали

Над Землей нависает тройная угроза изменения климата, утраты биоразнообразия и перенаселения.

Человечество мчится к “ужасному будущему“ массовых вымираний, кризисов в области здравоохранения и постоянных разрушений общества, вызванных климатом, - которое можно предотвратить, только если мировые лидеры начнут серьезно относиться к угрозам окружающей среде, предупреждают ученые в новой статье, опубликованной 13 января в журнал Frontiers in Conservation Science.

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В документе группа из 17 исследователей из США, Мексики и Австралии описывает три основных кризиса, с которыми сталкивается жизнь на Земле: нарушение климата, сокращение биоразнообразия и чрезмерное потребление и перенаселенность людей. Ссылаясь на более чем 150 исследований, команда утверждает, что эти три кризиса, которые могут только усилиться в ближайшие десятилетия, поставили Землю в более опасное положение, чем думает большинство людей, и могут даже поставить под угрозу человечество.

Авторы писали, что цель новой статьи не в том, чтобы пугать обычных граждан, а в том, чтобы просто описать угрозы, с которыми сталкивается наша планета, чтобы люди (и политические лидеры) начали воспринимать их серьезно и планировать смягчающие действия, пока не стало слишком поздно.

“Мы стремимся предоставить лидерам реалистичный “холодный душ“ состояния планеты, который необходим для планирования, чтобы избежать ужасного будущего“, - написали авторы в своей статье.

Как будет выглядеть это будущее? Для начала, пишет команда, природа будет намного более скудной. По словам авторов, с момента начала земледелия 11000 лет назад Земля потеряла примерно 50% наземных растений и примерно 20% биоразнообразия животных, ссылаясь на два исследования, одно из которых было проведено в 2018 году, а другое - в 2019 году. Согласно новому докладу, если текущие тенденции сохранятся, от 7 до 10 миллионов видов растений и животных на Земле могут исчезнуть в ближайшем будущем.

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Такая огромная потеря биоразнообразия также нарушит все основные экосистемы на планете, пишет команда, с меньшим количеством насекомых для опыления растений, меньшим количеством растений для фильтрации воздуха, воды и почвы и меньшим количеством лесов для защиты человеческих поселений от наводнений и других природных явлений. катастрофы, написала команда.

Между тем, согласно прогнозам, те же явления, которые вызывают стихийные бедствия, будут усиливаться и участиться из-за глобального изменения климата. Эти бедствия в сочетании с климатическими засухами и повышением уровня моря могут означать, что к 2050 году 1 миллиард человек станут климатическими беженцами, что вызовет массовые миграции, которые еще больше подвергают опасности человеческие жизни и разрушают общество.

“К 2050 году население мира, вероятно, вырастет до ~ 9,9 миллиарда человек, при этом, по прогнозам многих, рост продолжится до следующего столетия“, - пишут авторы исследования.

Этот стремительный рост усугубит социальные проблемы, такие как отсутствие продовольственной безопасности, отсутствие безопасности в жилищном секторе, безработица, перенаселенность и неравенство. Группа писала, что большие группы населения также увеличивают вероятность пандемий. По мере того, как люди все больше вторгаются в дикие пространства, риск обнаружения новых смертельных зоонозных заболеваний, таких как SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, становится все выше, согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2020 года в журнале World Development.

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Хотя мы можем видеть и ощущать последствия глобального потепления на ежедневной основе - например, рекордную жару во всем мире и все более активные сезоны ураганов, - худшие последствия этих других кризисов могут проявиться десятилетиями, пишет команда. Эта задержка между причиной и следствием может быть причиной того, что авторы называют “совершенно неадекватными“ усилиями по устранению этих вторгающихся экологических угроз.

“Если бы большая часть населения мира действительно понимала и ценила масштабы кризисов, которые мы резюмируем здесь, и неизбежность ухудшения условий, можно было бы логически ожидать позитивных изменений в политике и политике, которые соответствовали бы серьезности экзистенциальных угроз“, - написала команда. “Но разворачивается противоположное“.

Действительно, только на прошлой неделе исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало, что люди уже превзошли цели глобального потепления, установленные Парижским соглашением 2015 года, и в настоящее время мы находимся на пути к заселению мира с температурой 4,1 градуса по Фаренгейту (2,3 градуса). Цельсия) выше средних мировых температур в доиндустриальную эпоху - чуть больше, чем на полпути к “худшему сценарию“ США. Авторы отмечают, что страны также не смогли достичь основных целей в области биоразнообразия, установленных ООН в 2010 году.

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Авторы писали, что темное будущее, описанное в этой статье, не гарантировано, пока мировые лидеры и политики немедленно начнут серьезно относиться к стоящим перед нами проблемам. Как только лидеры признают “серьезность ситуации“, могут начаться крупномасштабные изменения, необходимые для сохранения нашей планеты. Эти изменения должны быть масштабными, включая “отмену постоянного экономического роста… [и] быстрый отказ от использования ископаемого топлива“, - пишут авторы.

Но первый шаг - образование.

“Поэтому эксперты в любой дисциплине, которая имеет дело с будущим биосферы и благосостоянием человека, должны… избегать приукрашивания огромных проблем впереди и« рассказывать все как есть“, - заключила группа. “Все остальное в лучшем случае вводит в заблуждение… в худшем - потенциально смертельно опасно для человеческого предприятия“.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление уничтожит жизнь в океанах.