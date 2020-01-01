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В древнеегипетской могиле обнаружен гигантский свиток Книги мертвых

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Отрывок из Книги мертвых помогал "ориентироваться" в загробном мире.
Свиток, найденный в усыпальнице
Свиток, найденный в усыпальнице
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Погребальная храм, принадлежащий королеве Неарит была обнаружена в древнем египетском могильнике Саккара рядом с пирамидой ее мужа, фараона Тети, который правил Египтом приблизительно с 2323 г. до н.э. до 2291 г. до н.э., говорится в сообщении министерства египетских древностей. 

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Каменный храм имеет три склада из сырцового кирпича на юго-востоке, в которых хранились подношения королеве и ее мужу. 

Рядом с пирамидой группа египетских археологов также обнаружила серию могильных валов, содержащих останки людей, живших во времена 18 и 19 династий Египта (1550 г. до н.э. - 1186 г. до н.э.), говорится в заявлении министерства, опубликованном 16 января.

Эти захоронения, вероятно, были частью культа поклонения Тети, сформировавшегося после смерти фараона. Культ, похоже, продолжал действовать более тысячелетия, и люди хотели, чтобы их похоронили возле пирамиды фараона. На данный момент команда обнаружила в этих шахтах более 50 деревянных гробов, а также множество других предметов. 

Одним из самых интересных предметов, найденных в могильных валах, является папирус длиной 4 метра, который содержит главу 17 "Книги мертвых", рукописи, которую древние египтяне использовали для помощи умершим в загробной жизни.

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На нем написано имя владельца папируса Пухаф; то же имя было также найдено на одном из деревянных гробов и на четырех фигурках шабти, предназначенных для служения умершим в загробной жизни. 

Хотя ученые в настоящее время анализируют текст, другие экземпляры главы 17 содержат ряд вопросов и ответов - своего рода шпаргалку для людей, пытающихся ориентироваться в загробной жизни. Еще неизвестно, имеет ли недавно найденный экземпляр главы 17 тот же формат вопросов и ответов. 

Внутри могильных валов группа археологов обнаружила стелу, принадлежавшую человеку по имени Хаптах, который идентифицирован как надзиратель военной колесницы фараона, и его жене Мвтемвии.

В верхней части стелы изображена пара, отдающая дань уважения Осирису, египетскому богу подземного мира, а в нижней части изображена пара, сидящая на стульях с шестью детьми перед ними. Их три дочери изображены сидящими и нюхающими цветы лотоса, а трое их сыновей стоят.

Найденная стела
Найденная стела
Egyptian Antiquities Ministry

Археологи не уверены, кому служил Хаптах. Возможно, он служил  Рамсесу II  (правившему с 1279 г. до н.э. по 1213 г. до н.э.), фараону, известному своими военными кампаниями, расширившими  империю Египта  до Сирии.

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Надпись на стеле гласит, что двое детей Хаптах названы в честь членов семьи Рамсеса II. Одну из дочерей Хаптаха зовут Нефертари (то же имя, что и главная жена Рамсеса II), а одного из его сыновей зовут Кхэмвесет (то же имя, что и одного из сыновей Рамсеса II). 

Другие находки в могильных валах возле пирамиды включали бронзовый топор, настольные игры, статуи Осириса и несколько мумий, в том числе мумию женщины, которая, по-видимому, страдала семейной средиземноморской лихорадкой, генетическим заболеванием, которое вызывает повторяющуюся лихорадку и воспаление суставов и легких. 

Святыня, посвященная Анубису - богу кладбища, также была найдена рядом с могильными валами, как и статуи бога. 

В египетскую команду, сделавшую открытие, входят археологи из министерства древностей Египта и Центра египтологии Захи Хавасса в Александрийской библиотеке. 

Напомним, ранее сообщалось, что впервые найдены мифические головные уборы древних египтян.

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Теги: Египет, раскопки, саркофаг
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