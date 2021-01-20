Интересный факт дня: Впервые найдена задница динозавров

Динозавры использовали свой зад для привлечения партнеров.

Палеонтологи нашли и описали, возможно, последнюю часть тела динозавра, о которой мы ничего не знали - задницу. И, похоже, она могла эволюционировать, чтобы выглядеть и даже пахнуть приятно для женихов.

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С научной точки зрения, это клоакальное отверстие, многоцелевое отверстие, используемое современными птицами и рептилиями для спаривания, откладки яиц и удаления твердых и жидких отходов. Долгое время предполагалось, что у динозавров, вероятно, была такая анатомия, но до сих пор эти самые мягкие мягкие ткани не были хорошо сохранены.

Динозавр, наконец пойманный с задницей, - это пситтакозавр, родственник трицератопса размером с лабрадора из раннего мелового периода около 120 миллионов лет назад. Этот образец настолько хорошо сохранился, что в предыдущем исследовании команда смогла увидеть образцы оттенков на его коже и воссоздать вид камуфляжа, который он, скорее всего, имел.

Исключительно хорошо сохранившаяся окаменелость пситтакозавра - первая сохранившаяся клоака.

Исследователи говорят, что в то время они заметили (но вежливо проигнорировали) его заднюю часть, но теперь изучили ее более подробно, понимая, что никто никогда раньше не описывал клоакальное отверстие динозавра. Команда сравнила его с живыми животными и обнаружила, что он имеет некоторое сходство с крокодилами и аллигаторами, их ближайшими живыми родственниками.

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"Мы обнаружили, что это отверстие действительно выглядит по-разному у многих разных групп четвероногих, но в большинстве случаев оно мало что говорит вам о поле животного", - говорит Дайан Келли, автор исследования. "Эти отличительные черты скрыты внутри клоаки, и, к сожалению, они не сохранились в этой окаменелости".

Тем не менее, у пситтакозавра довольно уникальная задница. Команда заметила, что внешние области пигментированы меланином, как и спина животного. Поскольку солнце там, как известно, не светит, они предположили, что эта окраска могла использоваться в качестве демонстрации спаривания, как большая красная задница павиана.

Крупный план клоакального отверстия в окаменелости Psittacosaurus

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Динозавр, возможно, привлекал партнеров и с помощью ароматических желез, которые, по предположениям ученых, располагались внутри больших долей по обе стороны от отверстия.

Открытие динозавра пополнило список удивительных мягких тканей, найденных в окаменелостях, таких как кожа, перья и даже мозг, которые могут рассказать нам гораздо больше о том, как жили эти удивительные древние животные, а теперь и о том, как они какали и спаривались.

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

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