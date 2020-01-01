Люди вывели кошек с постоянной гримасой боли

И мы считаем это милым.

Кошки очаровательны не случайно: мы выборочно разводили их из поколения в поколение, чтобы добиться максимальной привлекательности. Но у этого разведения есть обратная сторона: некоторые из наших кошачьих друзей остались с постоянными хмурыми лицами, которые не могут выражать эмоции.

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В частности, новое исследование, опубликованное в декабре в журнале Frontiers of Veterinary Science, предполагает, что селекционное разведение "брахицефального", или плоского типа лица - подумайте о персах и гималайцах - ограничило способность этих кошек точно выражать страх, тревогу или боль. .

У этих пород с плоскими лицами морды застряли в постоянной гримасе, которая предполагает боль, даже когда они вообще не испытывают боли.

"Этот результат стал для меня настоящим открытием. Я не ожидал, что у брахицефальных лиц будут выражения, похожие на боль", - сказала ведущий автор исследования Лорен Финка, научный сотрудник Университета Ноттингем Трент в Англии.

Эти постоянные гримасы могут означать, что владельцы кошек не смогут определить, когда их компаньоны-кошки действительно страдают, сказала Финка.

Благодаря селективному разведению людей кошачьи мордашки изменили почти все свои физические особенности. Тем не менее, несмотря на важность лиц для невербального общения у животных, мало исследований изучали, как это разведение изменило выражение морд кошек.

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Чтобы ответить на этот вопрос, Финка и ее коллеги использовали компьютерный алгоритм для анализа лицевых данных с более чем 2000 фотографий кошек и присвоили каждой из них оценку от нейтральной до полной гримасы.

Сравнивая нейтральное выражение лица кошек разных пород с гримасой домашних короткошерстных кошек, выздоравливающих после обычных операций, Финка и ее коллеги обнаружили, что, хотя кошки изначально не слишком выразительны, кошки с плоским лицом, казалось, проявляли "боль". Они показывали подобные выражения морды даже в полностью расслабленном состоянии. Одна конкретная порода, шотландская вислоухая , получила даже более высокие оценки по выражению лица, вызывающему боль, чем короткошерстные кошки, которые действительно испытывали боль.

Так почему же мы предпочитаем кошек, которые выглядят так, будто им больно? Одна из теорий заключается в том, что мы разводим животных, чтобы дольше оставаться в инфантильном состоянии, этот процесс называется неотенизацией. И младенцы, и дети много плачут.

"Скорее всего, у нас есть врожденное предпочтение болеутоляющих черт, потому что они, вероятно, задействуют наше стремление к воспитанию", - сказала Финка. "Нам их жалко".

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То, что мы предпочитаем детские мордашки, может навредить нашим пушистым товарищам. Прошлые исследования показали, что экстремальные модификации морды у кошек сопровождаются множеством заболеваний, от сужения дыхательных путей до чрезмерного складывания кожи и проблем с дыханием и зрением. И все это из-за нашей склонности к смущенным лицам.

"К сожалению, для наших питомцев это означает, что мы можем продолжать предпочитать - и даже поощрять - существование пород с серьезными проблемами со здоровьем, которым также может быть сложно общаться с нами и, возможно, с другими животными", - написала Финка.

Это правильно. Сморщенные лица, какими бы милыми они ни были, могут мешать общению кошек со своими хозяевами, а это означает, что владельцы кошек могут ошибиться, когда их кошки действительно страдают.

"Если вы покупаете кошку, обязательно проведите исследование", - сказала Финка. "Важно, чтобы мы учитывали способности наших животных общаться".

Напомним, ранее сообщалось, что гладить кошек опасно для психики.