Интересный факт дня: Коронавирус вызвал волну внезапной смертности

Это может говорить о том, что число умерших от COVID-19 значительно больше, чем официальные сводки.

Новое исследование, сравнивающее частоту внезапных смертей, происходящих за пределами больницы в очень разнообразных районах Нью-Йорка, с процентом положительных тестов на SARS-CoV-19, показало, что увеличение числа внезапных смертей во время пандемии коррелирует со степенью вирусной инфекции по соседству.

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"Наше исследование показывает очень разнообразное региональное распределение внезапной смерти вне больницы во время пандемии COVID-19 и отслеживает географическое распределение сероконверсии к SARS-CoV-2 в Нью-Йорке", - объясняет ведущий исследователь Ставрос Э. Маунтантонакис. "Это открытие дополняет ранее сообщавшуюся связь между внезапной смертью вне больницы и предполагаемой смертью от COVID-19, а также подтверждает связь между внезапной смертью вне больницы и эпидемиологическим бременем SARS-COV-2".

Исследователи собрали результаты всех тестов на антитела, представленных в Департамент здравоохранения Нью-Йорка в период с 3 марта по 20 августа 2020 года для всех почтовых индексов города Нью-Йорка, за исключением восьми коммерческих районов. Город Нью-Йорк требует обязательной отчетности по всем тестам. Данные с 20 марта по 22 апреля 2020 года, в разгар пандемии, были получены от Управления пожарной охраны города Нью-Йорка о количестве пациентов, объявленных мертвыми на месте в результате внезапной остановки сердца. Для сравнения они собрали данные за тот же период в 2019 году. Данные переписи были использованы для изучения возможного влияния факторов, включая возраст, расу, доступ к медицинскому страхованию, образование и иммиграционный статус.

Исследователи обнаружили, что внезапная смерть во время пандемии широко варьировалась в разных районах, и была умеренная положительная связь между уровнем внезапной смерти в районе и процентом положительных тестов на антитела к SARS-CoV-2. Уровень внезапной смерти в 2019 году также позволил прогнозировать рост внезапной смерти в районе во время первого всплеска пандемии в Нью-Йорке.

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Исследователи отмечают, что неясно, является ли эта связь причинной, или есть факторы, которые одинаково влияют на географическое распределение внезапной смерти и инфекции SARS-CoV-2.

Доктор Маунтантонакис отмечает: "Эпидемиологические данные являются прямым суррогатом вирусного бремени и косвенно связаны с внезапной смертью людей дома. Еще неизвестно, связано ли это с сердечными осложнениями, связанными с вирусом, или с плохим доступом к медицинскому обслуживанию в районах, которые больше всего пострадали во время первой волны пандемии COVID-19".

Эти результаты подчеркивают важность сохранения доступа к медицинскому обслуживанию, особенно в районах, которые непропорционально сильно пострадали от первой волны пандемии COVID-19.

"Представляется все более вероятным, что большинству районов придется пережить один или несколько дополнительных всплесков, прежде чем усилия по вакцинации возьмут верх", - заявил Джон Р. Джудичесси, доктор медицинских наук из отделения сердечно-сосудистой медицины. "Есть надежда, что поддержание безопасного доступа к обычным и неотложным медицинским услугам, предотвращение неэффективных стратегий лечения и улучшение методов наблюдения и лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях могут помочь снизить частоту случаев остановки сердца и смерти вне больницы".

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.