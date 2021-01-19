Ученые выяснили, что курили шаманы майя

Это был не только табак.

Новое исследование, проводимое антропологами из Университета штата Вашингтон (WSU), использовало новую аналитическую технику, чтобы выявить неоткрытые наркотические соединения в древнем контейнере майя, который ранее считался использованным только для табака. Полученные данные не только демонстрируют потенциал этого нового аналитического подхода, но и являются первым убедительным свидетельством того, что древние майя смешивали табак с другими растительными материалами.

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Марио Циммерманн, доктор антропологии из WSU, обнаружил церемониальный сосуд во время работы на археологическом участке майя в 2012 году. На подобных контейнерах были нарисованы иероглифы, переводящиеся как "дом табака", но что именно содержалось в этих недавно обнаруженных сосудах, было неизвестно.

"Когда вы находите что-то действительно интересное, например, неповрежденный контейнер, это вызывает чувство радости", - говорит Циммерманн. "Обычно вам повезло, если вы найдете нефритовую бусину. Существуют буквально тонны глиняных черепков, но целых сосудов мало, и они предлагают много интересного исследовательского потенциала".

Циммерманн и его коллеги применили новый подход, основанный на метаболомике, недавно разработанный для анализа широкого спектра растительных соединений и метаболитов, присутствующих в древней керамике. Соавтор нового исследования Дэвид Гэнг объясняет, что предыдущие методы, используемые для обнаружения древних остатков, были ограничены небольшим набором конкретных биомаркеров.

"Проблема в том, что, хотя присутствие такого биомаркера, как никотин, указывает на то, что табак курили, он не говорит вам, что еще было потреблено или сохранено в артефакте", - говорит Ганг. "Наш подход не только говорит вам, да, вы нашли интересующее вас растение, но также может сказать вам, что еще потреблялось".

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Новый аналитический метод ранее был продемонстрирован на трубке возрастом 1430 лет, найденной в штате Вашингтон. Новый аналитический подход не только показал, что коренные североамериканские племена курили более разнообразные виды табака, чем считалось ранее, но и указали на "новый рубеж в археохимии".

Сосредоточившись на контейнерах древних майя, исследование показывает, что в небольших сосудах потенциально хранились два разных типа табака - Nicotiana tabacum и N. rustica. Помимо метаболических следов табака, исследование обнаружило соединения, связанные с типом мексиканских бархатцев (Tagetes Lucida).

В исследовании отмечается, что колониальные писатели сообщали, что местные культуры добавляли это растение в табачные смеси в качестве дополнительного ароматического вещества, но это первое явное археологическое свидетельство такой практики.

"Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными", - говорит Циммерманн. "Методы анализа, разработанные в сотрудничестве между Департаментом антропологии и Институтом биологической химии, дают нам возможность исследовать употребление наркотиков в древнем мире, как никогда раньше".

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Исследование является яркой иллюстрацией того, насколько мало мы знаем об использовании древних психоактивных растений. Шеннон Тушингем, другой соавтор исследования, предполагает, что этот новый аналитический метод предложит археологам откровенное понимание использования древних растений. И группа исследователей уже работает над приобретением более древних контейнеров для анализа на растительные соединения.

"Мы расширяем границы археологической науки, чтобы лучше исследовать глубокие временные отношения, которые у людей были с широким спектром психоактивных растений, которые употреблялись (и продолжают употребляться) людьми во всем мире", - говорит Тушингем. "Есть много гениальных способов, которыми люди управляют, используют, манипулируют и готовят местные растения и смеси растений, и археологи только начинают понимать, насколько древними были эти практики".

Напомним, ранее сообщалось, что в древнем кувшине нашли следы самого старого наркотика.