На дне океана обнаружили три новых вида хищных губок

Несмотря на то, что мы знаем, что глубокое море странное, "хищные морские губки" по-прежнему звучат как что-то из научно-фантастического фильма. И все же исследователи только что объявили об открытии трех новых таких видов у берегов Австралии.

Погрузитесь в океан на несколько сотен метров, и вы окажетесь в совершенно новом мире: от существа, похожего на морскую звезду, скрещенного с осьминогом, до рыбы, пожирающей акул, и до хищных губок.

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"Это просто показывает, сколько еще предстоит исследовать - эти губки уникальны тем, что встречаются только в этом конкретном районе Большой Австралийской бухты - регионе, который был намечен для глубоководных нефтяных изысканий", - сказал один из исследователей, менеджер коллекции Sessile Marine Invertebrates Квинслендского музея Меррик Экинс.

Обычно морские губки представляют собой многоклеточные фильтраторы - у них есть дырявые ткани для проточной воды, из которых их клетки извлекают кислород и пищу. Это довольно простые существа, у которых нет нервной, пищеварительной или кровеносной системы, но они существуют в той или иной форме более 500 миллионов лет.

А вот с плотоядными губками дело обстоит иначе. Некоторые хищные губки все еще используют систему протока воды, в то время как другие (например, три недавно обнаруженных вида) полностью утратили эту способность и ловят мелких ракообразных и другую добычу с помощью нитей или крючков.

Хищные губки Zootaxa

Исследователи в этом исследовании обнаружили три новых вида хищных губок - Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix, которые также являются новыми родами, а также близкородственный вид губок, не являющихся плотоядными, Guitarra davidconryi. Все эти виды были обнаружены на глубине от 163 до более 3000 метров.

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"Здесь мы сообщаем о дополнительных четырех новых видах губок, обнаруженных в Большом Австралийском заливе, Южная Австралия. Этот район недавно был исследован с использованием грейфера Смита-Макинтайра и дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) для фотографирования и сбора морской биоты", - пишут исследователи в своей новой статье.

"Эти новые виды являются первыми зарегистрированными плотоядными видами из Южной Австралии и увеличивают количество зарегистрированных видов со всей Австралии до 25".

Хищные губки Zootaxa

Губки также красивее, чем вы можете себе представить, они немного похожи на цветы с их колючими выступами, но не очень похожи на губки.

Поскольку дно океана все еще в основном не исследовано , мы предполагаем, что увидим гораздо больше видов хищных губок и других странных и замечательных морских существ.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле предсказали появление зон смерти.