Интересный факт дня: Секрет экстрасенсов нашли в детских переживаниях

Ученые определили черты, которые могут заставить человека с большей вероятностью утверждать, что он слышит голоса мертвых.

Согласно новому исследованию, предрасположенность к высокому уровню погружения в задачи, необычные слуховые переживания в детстве и высокая восприимчивость к слуховым галлюцинациям - все это сильнее проявляется у тех, кто сам себя описывает яснослышащим.

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Открытие может помочь нам лучше понять неприятные слуховые галлюцинации, сопровождающие психические заболевания, такие как шизофрения, говорят исследователи.

Спиритуалистические переживания ясновидения и яснослышания - переживания видения или слышания чего-либо в отсутствие внешнего раздражителя, приписываемые духам умерших - представляют большой научный интерес как для антропологов, изучающих религиозные и духовные переживания, так и для ученых, изучающих патологические галлюцинаторные переживания.

В частности, исследователи хотели бы лучше понять, почему некоторые люди со слуховым опытом сообщают о спиритическом опыте, в то время как другие находят их более тревожными и получают диагноз психического здоровья.

"Спиритуалисты обычно сообщают о необычных слуховых переживаниях, которые являются положительными, начинаются в раннем возрасте и которые они часто затем могут контролировать", - объяснил психолог Питер Мозли из Университета Нортумбрии в Великобритании.

"Понимание того, как они развиваются, важно, потому что это может помочь нам больше узнать о тревожных или неконтролируемых переживаниях слышания голосов".

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Он и его коллега психолог Адам Пауэлл из Даремского университета в Великобритании наняли и опросили 65 ясновидящих медиумов из Национального союза спиритуалистов Великобритании и 143 члена населения, набранного через социальные сети, чтобы определить, что отличает спиритуалистов от широкой публики, кто (обычно) не сообщайте о том, что слышите голоса умерших.

В целом, 44,6 процента спиритуалистов сообщили, что слышали голоса ежедневно, а 79 процентов заявили, что переживания были частью их повседневной жизни. И хотя большинство из них слышали голоса в своей голове, 31,7% сообщили, что голоса также были внешними.

Результаты опроса поразили.

По сравнению с населением в целом, спиритуалисты сообщали о гораздо большей вере в паранормальные явления и их меньше волновало, что о них думают другие люди.

Спиритуалисты в целом получили свой первый слуховой опыт молодыми, в среднем в возрасте 21,7 года, и сообщили о высоком уровне поглощения. Это термин, который описывает полное погружение в умственные задачи и действия или измененные состояния, а также то, насколько эффективно человек настраивает мир вокруг себя.

Кроме того, они сообщили, что были более склонны к галлюцинационным переживаниям. Исследователи отметили, что обычно они не слышали о спиритизме до своего опыта; скорее, они натолкнулись на это в поисках ответов.

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В общей популяции высокие уровни поглощения также сильно коррелировали с верой в паранормальные явления, но с небольшой или отсутствующей восприимчивостью к слуховым галлюцинациям. И в обеих группах не было различий в уровне веры в паранормальные явления и предрасположенности к зрительным галлюцинациям.

По словам исследователей, эти результаты предполагают, что переживание «голосов мертвых» вряд ли будет результатом давления со стороны сверстников, положительного социального контекста или внушаемости из-за веры в паранормальные явления. Вместо этого эти люди принимают спиритуализм, потому что он соответствует их опыту и имеет для них личное значение.

"Наши результаты много говорят "об обучении и стремлении". Для наших участников принципы спиритизма, кажется, имеют смысл как в необычных детских переживаниях, так и в частых слуховых феноменах, которые они испытывают как практикующие медиумы", - сказал Пауэлл .

"Но все эти переживания могут быть результатом скорее определенных склонностей или ранних способностей, чем простой веры в возможность контакта с мертвыми, если кто-то достаточно сильно постарается".

Они пришли к выводу, что в будущих исследованиях следует изучить разнообразный культурный контекст, чтобы лучше понять взаимосвязь между поглощенностью, верой и странным духовным опытом, когда призраки шепчутся вам на ухо.

Напомним, ранее мы узнали, что мозг заставляет нас верить в привидений.