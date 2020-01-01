Коронавирус помешал самке носорога со свиданиями

Из-за пандемии она не может найти себе пару.

Одинокий носорог в зоопарке Бангладеш ищет новую любовь после потери партнера семь лет назад, но ограничения на поездки из-за пандемии препятствуют попыткам ее хранителя сыграть роль свахи.

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Канчи, главная достопримечательность Национального зоопарка Бангладеш, сейчас в самом плодородном возрасте. Но после смерти партнера-мужчины в 2014 году она живет одна в своем грязном загоне в северном пригороде столицы.

Болезнь носорога Канчи становится все более очевидной для более чем двух миллионов посетителей в год достопримечательности Дакки. Канчи отказывается от еды и часто пренебрегает своим опекуном Фаридом Миа, который обнимает носорога и чешет ему шею и плечи.

Зверю весом в одну тонну подают шесть килограммов рисовых отрубей и один килограмм нута каждый день.

“Ее настроение часто меняется. Иногда она не отвечает на мои призывы. В основном потому, что все эти годы она росла одна“, - сказала Миа.

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“Я говорю ей, что мы скоро найдем ей партнера-мужчину. Но она беспокоится. Ей отчаянно нужен партнер“.

Куратор зоопарка Абдул Латиф сказал, что пандемия коронавируса помешала недавним попыткам завезти самца носорога из Африки.

“Мы знаем, что она чувствует себя одинокой, и изо всех сил стараемся найти подходящего партнера“, - сказал Латиф.

Однако Канчи стало уделяться больше внимания после бедственного положения Каавана, самого одинокого слона в мире, которое в ноябре попало в заголовки международных газет.

Азиатский слон, который был один с 2012 года, был перемещен из зоопарка в Пакистане в заповедник в Камбодже после вмешательства всемирной благотворительной организации по защите прав животных и певицы Шер.

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Но хранители в Дакке не хотят той же участи для Канчи, которая сейчас находится в самом плодородном возрасте.

“Носорог может прожить в неволе до 38 лет. Ей осталось жить здесь еще много лет. Поэтому наш долг - найти партнера“, - сказал Латиф.

Пока она ждет, Канчи бродит вокруг своего загона и окунается в грязевые ванны. Она также лениво греется на солнышке, не обращая внимания на толпы, которые приходят посмотреть на 3000 животных в зоопарке.

Напомним, ранее сообщалось, что умер последний в мире самец белого носорога.