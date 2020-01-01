Акулы-мегалодоны занимали каннибализмом в утробе матери

А рождались они размером два метра.

Древние акулы-мегалодоны при рождении могли быть не менее двух метров в длину - и они могли стать такими большими, поедая невылупившиеся яйца в матке матери.

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Кеншу Симада из Университета ДеПол в Чикаго и его коллеги исследовали окаменелость мегалодона Otodus, которая была обнаружена в 1860-х годах из породы возрастом 15 миллионов лет и сейчас находится в Королевском бельгийском институте естественных наук. Изучение позвонков акулы позволило оценить размеры ее тела на разных этапах жизни.

“Размер мегалодона при рождении составлял около 2 метров, что указывает на то, что он, должно быть, родил живого акуленка, как и все современные пластинчатые акулы“, - говорит Шимада.

Подобно тому, как у ствола дерева есть годичные кольца роста, позвонки акулы имеют полосы роста. Подсчитав их, Шимада и его команда предполагают, что этот экземпляр мегалодона умер в возрасте 46 лет.

Предыдущие исследования O. megalodon основывались на данных о его зубах, чтобы оценить размер тела. Это потому, что зубы часто являются единственной частью акулы, которая может окаменеть, поскольку ее скелет состоит из хрящей, а не костей. По словам Джека Купера из Университета Суонси, Великобритания, изучение редких позвоночных останков имеет решающее значение для изучения древних акул.

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Большой размер при рождении мегалодона предполагает, что молодые акулы, как и многие современных акулы, съели невылупившиеся яйца в матке, чтобы выжить - явление, называемое внутриутробным каннибализм.

“Следствием этого является то, что только несколько детенышей выживут и будут развиваться, но каждый из них может стать большим в размерах при рождении, что дает [им] преимущество как уже крупных хищников“, - говорит Симада.

Хотя новое исследование предоставило информацию о структуре роста между рождением и средним возрастом, мы все еще мало знаем о росте мегалодонов в более позднем возрасте.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые высчитали реальные размеры мегалодона.