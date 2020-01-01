2020-й стал самым жарким в истории

Согласно анализу NASA, 2020 год стал рекордным.

Согласно новому исследованию NASA, 2020 год, когда продолжалась пандемия коронавируса, а также произошли массовые лесные пожары в Австралии, Сибири и США, также побил рекорд самого жаркого года за всю историю наблюдений.

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Вплоть до прошлого года 2016 год считался самым теплым годом за всю историю наблюдений для планеты Земля. Агентство объявило 14 января, что 2020 год превзошел предыдущий рекорд на очень небольшую величину, менее одной десятой градуса. Однако разница между двумя годами находится в пределах погрешности, добавили представители NASA, что фактически делает их равными.

"Этот год был очень ярким примером того, каково это жить в условиях самых суровых последствий изменения климата, которые мы предсказывали", - сказал Лесли Отт, метеоролог-исследователь из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, говорится во втором заявлении NASA.

Эта новость пришла сразу после выводов о том, что меры по блокировке в начале пандемии COVID-19 в 2020 году временно снизили выбросы диоксида азота в атмосферу. Однако, хотя "изоляция показала, что мы можем меняться и быстро меняться", - сказал в 2020 году Пирс Форстер, соавтор исследования и директор Международного климатического центра Пристли в Британском университете Лидса, - "оно также показало пределы изменения поведения… Без фундаментальных структурных изменений мы не сможем этого сделать", - сказал он, имея в виду климатические цели.

Эти рекордные температуры являются результатом антропогенных выбросов парниковых газов, которые в основном связаны с сжиганием ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ. При сжигании этих невозобновляемых ресурсов образуется углекислый газ, который накапливается в атмосфере и удерживает тепло.

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Этот процесс глобального потепления будет продолжаться только по мере того, как наш вид продолжает производить и выделять парниковые газы, такие как диоксид углерода и метан. Фактически, уровень углекислого газа увеличился примерно на 50% со времени промышленной революции 250 лет назад, а уровень метана в атмосфере увеличился более чем вдвое за этот период, согласно тому же заявлению NASA.

Текущие климатические модели предсказывают, что по мере того, как планета со временем будет нагреваться, мы будем испытывать больше волн тепла, что вызовет больше засух и лесных пожаров (которых мы видели много в 2020 году), более интенсивные сезоны ураганов, повышение уровня моря из-за таяния и многое другое.

Одним из многих последствий такого повышения температуры стало то, что в 2020 году в Арктике повысилась температура. Летние температуры в Сибири взлетели выше 38 градусов по Цельсию, а повсеместная жара в Арктике даже вызвала вспышку лесных пожаров.

Эта вспышка лесных пожаров вновь зажгла так называемые "зомби-пожары", которые наблюдались в Арктике в 2019 году. Зомби-пожары могут возникать, когда пожары горят в районах с вечной мерзлотой или богатой углеродом почвой, которая может оставаться мерзлой круглый год. Эти пожары могут настолько сильно прожечь слой вечной мерзлоты, что они могут продолжаться даже в зимний сезон под снежным покровом, но проявятся только весной.

Хотя расчеты NASA связывают 2020 год с 2016 годом как самым жарким годом за всю историю наблюдений, анализы, проведенные исследователями из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, показывают, что 2020 год был на самом деле немного холоднее, чем 2016 год.

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"Данные NASA показывают, что 2016 и 2020 годы очень близки друг к другу, хотя, по данным НАСА, 2020 год немного впереди", - сказал Гэвин Шмидт, ученый-климатолог и директор Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке во время телеконференции в четверг.

"Но разница между этими годами в обоих случаях на самом деле находится в пределах погрешности, которая у нас есть из-за неопределенности этих годовых цифр", - добавил он.

"Мы все в основном используем одни и те же необработанные данные", - сказал Шмидт. "Разные команды просто "склеивают" это немного по-разному", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 2020-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений.