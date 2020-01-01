Исследование: Выключение видео при видезовонке может спасти планету

Один час видеоконференции приносит вред природе, как почти пол-литра бензина.

В новом исследовании говорится, что, несмотря на рекордное снижение глобальных выбросов углерода в 2020 году, вызванный пандемией, переход к удаленной работе и большему количеству домашних развлечений по-прежнему оказывает значительное воздействие на окружающую среду из-за того, как интернет-данные хранятся и передаются по всему миру.

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Например, всего за один час видеоконференцсвязи или потоковой передачи выделяется 150-1000 граммов углекислого газа (пол-литра бензина, сжигаемого в автомобиле, выделяет около 8887 граммов), требует 2-12 литров воды и требует площади суши в сумме примерно размером с iPad Mini.

Но если оставить камеру выключенной во время веб-звонка, эти следы уменьшатся на 96%. По оценкам исследователей, потоковая передача контента в стандартном разрешении, а не в высоком разрешении при использовании таких приложений, как Netflix или Hulu, также может привести к сокращению на 86%.

Исследование, проведенное учеными из Университета Пердью, Йельского университета и Массачусетского технологического института, является первым, в котором анализируются водные и наземные следы, связанные с интернет-инфраструктурой, а также углеродным следом. Результаты опубликованы в журнале Resources, Conservation & Recycling.

"Если вы сосредоточитесь только на одном типе следов, вы упустите другие, которые могут дать более целостный взгляд на воздействие на окружающую среду", - сказал Рошанак Натеги, профессор промышленной инженерии Purdue, чья работа направлена ​​на выявление пробелов и допущений в энергетических исследованиях , которые привели к недооценке последствий изменения климата.

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Ряд стран сообщили об увеличении интернет-трафика как минимум на 20% с марта 2020 года. Исследование показало, что если эта тенденция сохранится до конца 2021 года, только для этого увеличения использования Интернета потребуется лес площадью около 115230 квадратных километров - в два раза больше площади штата Индиана - для секвестрации выделяемого углерода.

Дополнительной воды, необходимой для обработки и передачи данных, также будет достаточно для заполнения более 300 000 плавательных бассейнов олимпийского размера, в то время как результирующий след земли будет примерно равен размеру Лос-Анджелеса.

Команда оценила углеродный, водный и наземный следы, связанные с каждым гигабайтом данных, используемых в YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и 12 других платформах, а также в онлайн-играх и различных веб-серфингах. Как и ожидалось, чем больше видео используется в приложении, тем больше занимают места.

Поскольку при обработке данных используется много электроэнергии, а любое производство электроэнергии связано с углеродными, водными и наземными следами, сокращение загрузки данных снижает ущерб окружающей среде.

"Банковские системы говорят вам о положительном воздействии безбумажной системы на окружающую среду, но никто не говорит вам о преимуществах отключения камеры или снижения качества потоковой передачи. Таким образом, без вашего согласия эти платформы увеличивают ваш экологический след", - сказал Каве Мадани, руководил и руководил этим исследованием в качестве приглашенного научного сотрудника в Йельском центре Макмиллана.

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Углеродный след Интернета увеличивался еще до блокировки COVID-19, на него приходилось около 3,7% глобальных выбросов парниковых газов. Но, по словам Мадани, водные и наземные следы интернет-инфраструктуры в значительной степени игнорируются в исследованиях того, как использование Интернета влияет на окружающую среду.

Мадани объединился с исследовательской группой Натеги, чтобы исследовать эти следы и то, как на них может повлиять рост интернет-трафика, обнаружив, что следы различаются не только в зависимости от веб-платформы, но и от страны. Команда собрала данные для Бразилии, Китая, Франции, Германии, Индии, Ирана, Японии, Мексики, Пакистана, России, Южной Африки, Великобритании и США.

Исследователи обнаружили, что обработка и передача интернет-данных в США имеет углеродный след, который на 9% выше среднемирового уровня, но водный и наземный следы на 45% и 58% ниже соответственно.

Учет водных и наземных следов инфраструктуры Интернета нарисовал удивительную картину для нескольких стран. Несмотря на то, что у Германии, мирового лидера в области возобновляемых источников энергии, углеродный след намного ниже среднемирового, ее водный и наземный след намного выше. Так, по подсчетам исследователей, экологический след страны, занимаемой производством энергии, на 204% выше среднего.

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Аспиранты Пердью Рене Обрингер, Бенджамин Рачунок и Дебора Майя-Сильва выполнили расчеты и анализ данных в сотрудничестве с Марьям Арбабзаде, научным сотрудником докторантуры Массачусетского технологического института. Оценки основаны на общедоступных данных для каждой платформы и страны, моделях, разработанных исследовательской группой Мадани, и известных значениях энергопотребления на гигабайт использования фиксированной связи в Интернете.

По словам исследователей, оценки приблизительны, поскольку они достоверны настолько, насколько хороши данные, предоставленные поставщиками услуг и третьими сторонами. Но команда считает, что оценки по-прежнему помогают задокументировать тенденцию и дать более полное представление об экологических последствиях, связанных с использованием Интернета .

Напомним, ранее сообщалось, что ученые разобрались, сколько людей умирает ежегодно от вредных выбросов в атмосферу.