2021 год может стать точкой невозврата для глобальной катастрофы

Ученые предупредили об экологической катастрофе.

Концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере в этом году превысит устрашающий порог, превысив 417 частей на миллион (ppm). Это 50%-е увеличение с начала широкомасштабной промышленной деятельности в XVIII веке.

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Прогноз исходит от Метеорологического бюро, национальной метеорологической службы Великобритании, которая использовала данные, собранные в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. Несмотря на то, что в 2020 году произошло небольшое снижение глобальных выбросов парниковых газов из-за пандемии COVID-19 и текущего события Ла-Нинья (погодный режим в Тихом океане, который обычно снижает глобальные выбросы углерода), этого было недостаточно, чтобы компенсировать предыдущие увеличения.

"Поскольку CO2 остается в атмосфере в течение очень долгого времени, ежегодные выбросы добавляются к выбросам в предыдущие годы и вызывают увеличение количества CO2 в атмосфере", - сказал Ричард Беттс, глава группы по воздействию на климат в Метеорологическом бюро и Ведущий исследователь прогноза, говорится в сообщении.

Концентрация CO2 в атмосфере подчиняется предсказуемым сезонным колебаниям. Уровни достигают пика в мае, а затем снижаются в течение лета, когда растения растут в Северном полушарии и поглощают углерод (с фотосинтезом), а затем снова поднимаются с сентября.

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По данным Метеорологического бюро, хотя общий объем выбросов CO2 во всем мире в 2020 году снизился на 7% по сравнению с предыдущими годами, выбросы почти вернулись к допандемическим уровням.

Текущее событие Ла-Нинья, которое вызывает необычно прохладную погоду с середины 2020 года, также, как ожидается, снизит темпы увеличения выбросов CO2 в этом году. Это связано с временным увеличением количества углерода, хранящегося в экосистемах, таких как тропические леса, которые быстрее растут в более прохладных условиях.

Однако этого все еще недостаточно, чтобы помешать планете достичь в этом году зловещего рубежа по выбросам CO2.

Обсерватория Мауна-Лоа ведет самый продолжительный непрерывный учет концентрации CO2 в атмосфере в мире. С тех пор, как в 1958 году климатолог Чарльз Дэвид Килинг начал эти записи, ученые использовали данные для отслеживания уровней CO2 в атмосфере с помощью кривой Килинга, графика, который стал символом растущего воздействия человечества на глобальную климатическую систему.

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Это означает, что нам предстоит проделать большую работу для достижения цели Международной группы экспертов по изменению климата по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней.

"Чтобы обратить вспять эту тенденцию и замедлить рост выбросов СО2 в атмосфере, потребуется сократить глобальные выбросы, а для их прекращения потребуется свести глобальные выбросы к чистому нулю", - сказал Беттс. "Это должно произойти примерно в течение следующих 30 лет, если глобальное потепление будет ограничено 1,5 градусами Цельсия".

Метеорологическое бюро опубликовало прогноз выбросов CO2 на 2021 год 8 января.

Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление грозит ужасными ураганами и наводнениями.