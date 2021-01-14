Это свинья: Найдено самое старое наскальное изображение

Самому старому изображению не менее 45 тысяч лет.

Археологи обнаружили то, что они считают самым древним образцом изобразительного искусства, созданного руками человека. Изображение свиньи на стене пещеры в Индонезии датируется не менее 45 500 лет.

Произведение искусства было найдено на высоком выступе вдоль задней стены нетронутой известняковой пещеры под названием Леанг Тедонгнге в Южном Сулавеси, Индонезия. Наряду с парой человеческих отпечатков рук на нем, кажется, изображен вид дикого кабана, обитающего на острове.

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“На нем изображена свинья с коротким гребнем из прямостоячих волосков и парой роговидных бородавок на лице перед глазами, что является характерной чертой взрослых самцов бородавчатых свиней Сулавеси“, - говорит Адам Брамм, соруководитель исследовательской группы. “Окрашенная пигментом красной охры, свинья, кажется, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями“.

Может быть сложно определить возраст такого произведения искусства, но в этом случае археологам повезло. Небольшое отложение карбоната кальция образовалось на задней лапе одной из свиней на фото. Эти отложения датировать несколько легче, и, поскольку картина явно была там первой, она может указывать на минимальный возраст рукотворной работы человека.

Исследователь Адхи Агус Октавиана с изображением свиньи в пещере Леанг Тедонгнге в Индонезии Maxime Aubert

Используя анализ урановой серии, исследователи определили, что возраст месторождения составляет не менее 45 500 лет. Это делает картину самым старым из известных произведений искусства, изображающих узнаваемый объект, просто вытесняя ранее описанное изображение из той же пещеры немногим менее 2000 лет назад. Однако это не самое старое известное произведение искусства - эта честь в настоящее время принадлежит южноафриканской скале, пересеченной серией абстрактных красных линий, датируемой более 70 000 лет назад.

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Хотя недавно описанная картина может быть самым старым из известных в настоящее время фигуративных произведений искусства, команда не обязательно ожидает, что находка будет оставаться в силе слишком долго. Археологические данные показывают, что люди жили в Австралии не менее 65000 лет, и их наиболее вероятный путь на континент пролегал через эти океанические острова. Поиск и знакомство с другими образцами наскального искусства в Индонезии может помочь сузить это окно.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, и команда описывает работу в видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что на наскальном рисунке нашли взрыв сверхновой звезды.