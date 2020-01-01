Возраст собаки по человеческим меркам: Как определить

Сколько лет твоей собаке? Новое уравнение показывает, как рассчитать его возраст в человеческих годах.

Собаки живут в среднем примерно 12 лет, а средняя продолжительность жизни человека - в шесть-семь раз больше. Поэтому ранее считалось, что возраст собаки можно определить, посчитав год за шесть. Т.е., собака в возрасте трех лет по возрасту совпадает с 18-летним человеком. Но у этой теории есть проблема: собаки могут рожать уже в возрасте 9 месяцев.

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Исследователи, изучающие химические изменения ДНК собак, обнаружили, что собаки взрослеют очень быстро в течение первых пяти лет и гораздо медленнее позже.

Результаты, опубликованные недавно в журнале Cell Systems, показывают, что 5-летняя собака будет старше 60-летнего человека.

«Щенки взрослеют очень быстро», - сказал Трей Идекер, старший автор исследования и профессор генетики Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего. «К тому времени, когда собаке исполняется год, на молекулярном уровне она больше похожа на 30-летнего человека».

Идекер и его коллеги заметили, что собаки, как и люди, имеют химические метки на ДНК, называемые метками метилирования, которые меняются с возрастом.

«Сам геном не меняется с возрастом», - сказал Идекер. «Что действительно меняется, так это отметки на генах, которые контролируют характер роста собаки или человека».

Метки метилирования, или, как их называет Идекер, «морщины на геноме», изменяются предсказуемым образом по мере старения нас и собак.

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«Мы можем количественно оценить это на молекулярном уровне и сказать, насколько быстро человек стареет, и мы можем согласовать это с собаками и людьми», - сказал Идекер. «Но мы не знаем точно, что все это значит».

Чтобы найти математическую связь, связывающую старение собаки со старением человека, Идекер и его коллеги изучили 104 лабрадора-ретривера, возраст которых варьировался от недельных щенков до 16-летних собак.

Когда они сравнили данные ДНК собаки с информацией, полученной от людей, исследователи пришли к новому уравнению, чтобы определить сопоставимый человеческий возраст собаки.

Уравнение: 16 ln (возраст собаки) + 31 = человеческий возраст.

Для калькуляторов iPhone, в которых используется функция натурального логарифма или «ln», сначала введите возраст собаки. Затем нажмите кнопку «ln». Умножьте этот результат на 16; затем прибавьте 31.

Если вы используете научный калькулятор Google: сначала нажмите «ln», затем введите возраст собаки, а затем выровняйте его. Затем умножьте на 16, а затем прибавьте 31.

Используйте это уравнение:

Годовалый пес подобен 31-летнему человеку;

Трехлетняя собака похожа на 49-летнего человека;

7-летняя собака похожа на 62-летнего человека.

8-летняя собака похожа на 64-летнего человека, так как к этому времени старение собаки замедлилось.

Согласно этому уравнению, средняя 12-летняя продолжительность жизни лабрадора эквивалентна жизни человека примерно до 70 лет.

Идекер подозревает, что будут некоторые вариации в зависимости от породы собак, но все они будут следовать схожей схеме.

Это работает, если вы знаете возраст своей собаки. Как определить возраст собаки?

Также можно определить возраст собаки по зубам. Сравните зубы с представленными в таблице:

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Сейчас же многие «собачники» и ветеринары используют таблицы определения возраста собак по породе и весу. Вы сами можете сравнить их по таблице, но имейте ввиду, что это лишь примерные данные. Точный возраст можно определить только по ДНК.

Таблица возраста собак

Напомним, ранее сообщалось, что в Америке нашли самую древнюю собаку.