Она существует! Вторую в истории экзопланету наконец подтвердили

Найденная экзопланета впервые была обнаружена телескопом Кеплер в 2009 году, но только сейчас ее официально подтвердили.

Астрономы только что подтвердили существование KOI-5Ab, которая была впервые отмечена как потенциальная планета космическим телескопом Кеплер NASA еще в 2009 году.

Неуловимый инопланетный мир был вторым "кандидатом", когда-либо определенным Кеплером, который охотился за планетами в двух разных миссиях с 2009 по 2018 год. Кеплер использовал "метод транзита", обнаружив характерные провалы яркости, вызванные, когда инопланетные миры пересекали лица своих звезд с точки зрения космического корабля.

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Эта работа была невероятно продуктивной. Почти две трети из примерно 4300 известных экзопланет были обнаружены Кеплером, и анализ огромного набора данных телескопа продолжает давать новые находки.

KOI-5Ab проскользнул мимо внимания астрономов более десяти лет назад отчасти из-за большого потока данных. Команда Кеплера заметила очевидный транзитный сигнал, принадлежащий планете размером примерно с Нептун, который вращался вокруг звезды, похожей на Солнце, каждые пять земных дней. Эта звезда и видимая планета находятся примерно в 1800 световых годах от Земли в созвездии Лебедя.

Но дальнейшее расследование показало, что у родительской звезды была звезда-компаньон, что значительно усложнило анализ. И было много других кандидатов на проверку.

Таким образом, от KOI-5Ab "быстро отказались, в основном потому, что он усложнился", - сказал Дэвид Сиарди, главный научный сотрудник Научного института экзопланет НАСА, который находится в Центре обработки и анализа инфракрасного излучения Калифорнийского технологического института в Пасадене. пресс-конференция в понедельник (11 января) на 237-м заседании Американского астрономического общества (AAS).

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Действительно, KOI-5Ab был даже сложнее, чем предполагали исследователи в то время. К 2014 году Чарди и другие ученые определили, что в системе KOI-5 на самом деле есть три звезды. И все еще было неясно, существовал ли KOI-5Ab на самом деле, или сигнал 2009 года был создан одной из звезд-компаньонов.

KOI-5Ab снова оказался в центре внимания благодаря преемнику Кеплера, спутнику NASA для исследования транзитных экзопланет , запущенному в 2018 году. TESS также обнаружил в системе KOI-5 сигнал, генерируемый потенциальной планетой с периодом обращения пять земных дней.

Чиарди внимательно изучил всю информацию о системе - наблюдения транзита Кеплера и TESS, а также данные о лучевых скоростях, собранные наземными инструментами, такими как обсерватория Кека на Гавайях. (Измерения лучевых скоростей позволяют количественно определить, насколько вращающаяся по орбите планета притягивает свою родительскую звезду с помощью гравитации. Такая работа может выявить приблизительную массу экзопланеты, тогда как наблюдения за транзитом дают приблизительное представление о ее размере.)

Звездная система KOI-5 состоит из трех звезд, обозначенных на этой диаграмме A, B и C. Звезды A и B вращаются друг вокруг друга каждые 30 лет. Звезда C обращается вокруг звезд A и B каждые 400 лет. В системе находится одна известная планета под названием KOI-5Ab, которая была обнаружена и охарактеризована с использованием данных миссий NASA Kepler и TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), а также наземных телескопов NASA

Взятые вместе, данные подтвердили, что KOI-5Ab действительно является планетой, которая примерно вдвое меньше Сатурна. Новое исследование, которое Чарди подробно описал на заседании AAS в понедельник, также выявило другие детали системы KOI-5. Например, у главной звезды, вокруг которой вращается KOI-5Ab (звезда A), есть близкий компаньон (звезда B); этот дуэт вращается вокруг друг друга каждые 30 земных лет. Третья звезда в системе (звезда C) намного дальше и обращается вокруг пары AB каждые 400 лет.

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Вдобавок, по словам исследователей, орбитальная плоскость KOI-5Ab не совпадает с плоскостью звезды B, что позволяет предположить, что эта звезда могла дать планете гравитационный удар когда-то в истории системы. (Звезды и их планеты образуются из одного и того же облака газа и пыли, поэтому их орбитальные плоскости обычно изначально совпадают.)

KOI-5Ab - далеко не первая планета, обнаруженная в мультизвездной системе . Но такие системы, кажется, реже содержат планеты, чем однозвездные солнечные системы, подобные нашей, по причинам, которые ученые еще не понимают.

"Звездные спутники могут частично остановить процесс формирования планет", - сказал Чиарди. "У нас все еще есть много вопросов о том, как и когда планеты могут образовываться в системах с несколькими звездами и как их свойства сравниваются с планетами в системах с одной звездой. Более подробно изучая систему KOI-5, мы, возможно, сможем понять суть как вселенная создает планеты".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы продолжили поиск разумной жизни возле загадочной звезды.