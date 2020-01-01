Найдена единственная зеленая звезда нового типа

Она образовалась в результате слияния двух звезд.

Группа астрономов подозревает, что она нашла звезду совершенно нового типа, которую Европейское космическое агентство (ЕКА) сравнивает с набором "космических неоновых огней".

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Звезда, которая светится насыщенным оттенком зеленого при просмотре в рентгеновский телескоп, сбивала с толку астрономов с тех пор, как она была впервые замечена в 2019 году. Но теперь ученые ЕКА, похоже, дошли до сути вещей, обнаружив, что новая звезда кажется маловероятным результатом слияния двух белых карликов - того типа мертвой звездой, которым в конечном итоге станет наше Солнце - и каким-то образом сумевших не уничтожить друг друга.

В результате получилась звезда, даже если не считать ярко-зеленого оттенка. Поскольку он исходит от двух сгоревших звезд, он кажется полностью лишенным космического топлива, такого как водород и гелий, согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в журнале Astronomy & Astrophysics. Между тем газы на его поверхности кружатся с рекордной скоростью.

В понедельник ЕКА опубликовало рентгеновский снимок звезды, отметив, что это первый раз, когда астрономы когда-либо делали снимок подобного небесного тела.

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К сожалению, эта причудливая звезда просуществует недолго, по крайней мере, по сравнению с типичной космической шкалой времени.

Поскольку звезда необычно летучая и нестабильная, она, скорее всего, сгорит и превратится в нейтронную звезду всего за 10000 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли новый тип звезд.