Ученые создали новые живые материалы на основе чайного гриба

Чайный гриб оказался интересной бактерией для создания материалов.

Ученые создали новые виды “живых материалов“, изменив базовые ингредиенты чайного гриба - популярного чайного напитка, ферментированной симбиотической культурой бактерий и дрожжей (также известной как SCOBY).

Похоже, что этот вид “чайного гриба“, иногда называемый “матерью чайного гриба“, может делать гораздо больше, чем просто производить напитки с кислым вкусом.

Изменяя смесь культур, исследователи смогли создать инженерные живые материалы (ELM), которые однажды могут иметь всевозможные практические применения, такие как зондирование света или обнаружение загрязнителей.

Более того, ученые говорят, что эти живые материалы можно легко приготовить в домашних условиях, так же, как ухаживать за закваской на кухне.

Материал из чайного гриба Tzu-Chieh Tang

“Хотя мы все еще далеки от будущего, в котором люди смогут дешево выращивать свои собственные биологические сенсоры, наша новая система продвигает нас вперед, создавая материалы, которые можно масштабировать и, следовательно, с большей вероятностью будут полезны в реальном мире“, - говорит соавтор и синтетический биолог Чарли Гилберт из Имперского колледжа Лондона.

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Корни текущей работы уходят в 2014 год, когда исследователи из Массачусетского технологического института разработали клетки Escherichia coli для создания биопленок, встроенных в неживые структуры, такие как золотые нанопроволоки.

Нововведение показало, на что способны ELM, но в микроскопическом масштабе, сделав изготовленные материалы практически бесполезными для практических целей.

Задача заключалась в том, чтобы сделать то же самое в гораздо большем масштабе, что в конечном итоге привело исследователей к экспериментам с чайным грибом или, скорее, с симбиотической культурой, которая служит его матерью.

“Мы думаем, что это хорошая система, которая очень дешева и ее очень легко производить в очень больших количествах“, - говорит соавтор и инженер-биолог Цзу-Чи Тан из Массачусетского технологического института.

“Это по крайней мере в тысячу раз больше материала, чем в системе E.coli“.

Выращивание бактерий Tzu-Chieh Tang

Чтобы создать свои ELM, исследователи экспериментировали со штаммом лабораторных дрожжей под названием Saccharomyces cerevisiae, объединив его с бактерией Komagataeibacter rhaeticus.

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Путем проб и ошибок - включая поиск правильного соотношения дрожжей и бактерий , а также эксперименты по улучшению плотности смеси SCOBY - исследователям в конечном итоге удалось.

Внутри искусственно созданной культуры, называемой Syn-SCOBY, бактерии производят большое количество целлюлозы, которая действует как каркас, внутри которого S. cerevisiae и его ферменты могут выполнять различные (запрограммированные) функции, такие как обнаружение химических веществ в загрязнителях или патогены или выработка белка, который светится в присутствии синего света.

Пока еще рано, но такая система указывает на будущую возможность производства передовых, так называемых “умных“ материалов, которые будут производиться на местном уровне в удобных домашних условиях, вместо того, чтобы требовать ресурсоемкого производства на удаленном заводе.

“Практически каждый может сделать это на своей кухне или дома“, - говорит Тан. “Вам не нужно быть экспертом. Вам просто нужен сахар, вам нужен чай, чтобы обеспечить питательными веществами, и вам нужен кусок Syn-SCOBY mother“.

Результаты сообщаются в Nature Materials.

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике нашли электрическую бактерию.