Две гориллы в Калифорнии заразились коронавирусом

Это первый зарегистрированный случай передачи коронавируса человекоподобным обезьянам.

Гориллы в сафари-парке зоопарка Сан-Диего в Эскондидо, штат Калифорния, дали положительный результат на коронавирус. В прошлую среду у двух горилл начался кашель и проявились другие легкие симптомы, говорится в пресс-релизе. Сотрудники парка проверили животных. В прошлую пятницу в ходе исследования кала был обнаружен вирус, а в понедельник результаты были подтверждены лабораториями национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства.

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“Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо“, - сказала исполнительный директор Лиза Петерсон. “Гориллы остаются на карантине вместе. Мы надеемся на полное выздоровление“.

Сотрудники парка с момента начала пандемии в прошлом году принимают меры, чтобы избежать заражения. Сотрудники носят маски и часто моют руки. У них даже есть специальная униформа, которую необходимо носить при работе с дикой природой. Несмотря на эти меры предосторожности, официальные лица парка подозревают, что гориллы заразились вирусом от бессимптомного работника.

Компания San Diego Zoo Global, которой принадлежит парк, заявляет, что инфицированные гориллы не представляют угрозы для населения. В настоящее время парк закрыт для посетителей, и даже при нормальных условиях эксплуатации нет логической причины, по которой гости могли бы контактировать с гориллой.

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В пресс-релизе говорится, что это первая известная естественная передача коронавируса человекообразным обезьянам. Но другие животные были заражены вирусом в прошлом году. Весной прошлого года четырехлетний малайский тигр в Нью-Йорке стал первым животным в США, у которого был положительный результат теста на коронавирус. А в Дании правительство убило примерно 17 миллионов норок в ноябре после того, как обнаружило, что они могут быть переносчиками вируса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что кошки и собаки также могут заразиться. По данным CDC, исследования, чтобы понять, как коронавирус влияет на разных животных, продолжаются, и неясно, могут ли некоторые животные передавать инфекцию людям.