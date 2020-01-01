В янтаре нашли адского муравья с добычей

Вымерший вид муравьев попал в янтарь со своей добычей.

Представителя давно вымершей ветви насекомых, которую называют “адскими муравьями“, был обнаружен в янтаре возрастом 99 миллионов лет, с косой челюстью, которая все еще прижимает добычу.

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По словам ученых, этот свирепый хищник - недавно идентифицированный вид доисторического муравья, известный как Ceratomyrmex ellenbergeri, и мы впервые увидели, как адский муравей активно питается. Его еда - вымерший родственник таракана.

“Ископаемое поведение чрезвычайно редко, особенно хищничество“, - говорит Филип Барден, изучающий эволюцию социальных насекомых в Технологическом институте Нью-Джерси (NJIT). “Как палеонтологи, мы размышляем о функции древних приспособлений, используя доступные данные, но бесценно видеть вымершего хищника, пойманного в момент поимки своей добычи“.

Муравьи - одни из самых разнообразных существ на планете Земля. На сегодняшний день ученые идентифицировали более 12 500 различных видов, и они думают, что существует еще 10 000 или около того, которые только и ждут, чтобы их обнаружили под ногами.

И все же из всех муравьев, живущих сегодня, ни один из них не похож на то, что ученые нашли в янтарных месторождениях Мьянмы, Канады и Франции.

Фактически, Барден говорит, что ротовой аппарат этих адских муравьев haidomyrmecine не похож на ротовой аппарат почти всех насекомых, живущих сегодня. Этот недавно обнаруженный адский муравей использовал свою нижнюю челюсть, чтобы двигаться вверх и пригвоздить свою жертву к рогоподобной лопасти наверху.

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У других адских муравьев, обнаруженных в прошлом, также есть этот рог, и хотя ученые думали, что это может быть своего рода зажим, эта окаменелость возрастом 99 миллионов лет является первым реальным доказательством, которое может это подтвердить.

В отличие от этих древних насекомых, современные муравьи и почти все другие живые гексаподы имеют нижние челюсти, которые движутся только по горизонтальной оси.

“С тех пор, как около ста лет назад был обнаружен первый адский муравей, остается загадкой, почему эти вымершие животные так отличаются от муравьев, которые есть у нас сегодня“, - говорит Барден. “Эта окаменелость раскрывает механизм, лежащий в основе того, что мы могли бы назвать “эволюционным экспериментом“, и хотя мы видим множество таких экспериментов в летописи окаменелостей, у нас часто нет четкой картины эволюционного пути, который к ним привел“.

адский муравей Ceratomyrmex ellenbergeri, хватающий нимфу Caputoraptor elegans (Alienoptera), сохранившуюся в янтаре, возраст которой составляет примерно 99 миллионов лет Current Biology

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Адские муравьи на самом деле предшествовали наиболее распространенному предку всех живых муравьев, и даже тогда они были невероятно разнообразными.

Другие виды, пойманные в ловушку янтаря, были обнаружены с остроконечным ротовым аппаратом, который, скорее всего, использовался для питья крови своих жертв.

С другой стороны, современные муравьи выглядят совершенно иначе. У них есть рот, обращенный вперед, что позволяет им держать головы относительно параллельно земле, хотя они могут смотреть вверх и по сторонам.

Упрощенная реконструкция адского муравья Current Biology

Адские муравьи почти так же не могли двигать головой и, вероятно, ловили добычу ртом вниз.

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“Несмотря на ошеломляющее анатомическое разнообразие насекомых, личинки жуков-дитисцидов и адских муравьев вместе, по-видимому, представляют собой единственные два известных случая контакта нижней челюсти с головой, использованных при отлове добычи, оба появляются с вертикально сочлененными ротовыми аппаратами“, - пишут авторы .

Почему адские муравьи вымерли как род после почти 20 миллионов лет существования, до сих пор неизвестно, но, возможно, это связано с их особенным хищническим поведением.

Барден говорит, что это просто показывает, что даже самые разнообразные и вездесущие виды на Земле могут исчезнуть. Даже такое знакомое, как муравей.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном куске янтаря обнаружили сразу 40 беспозвоночных.