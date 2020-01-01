Загадочное колебание перемещает полюса Марса

Марс отказывается вращаться вокруг прямой оси.

Красная планета покачивается во время вращения, что подтверждают исследования журнала Geophysical Research Letters. И астрономы не знают почему.

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Исследователи сообщают, что, как игрушечный волчок, который колеблется, теряя скорость, полюса Марса очень-очень немного отклоняются от оси вращения планеты, смещаясь примерно на 10 сантиметров от центра каждые 200 дней или около того. Таким образом, Марс является второй известной планетой во Вселенной, демонстрирующей это явление - известное как колебание Чендлера - причем Земля является первой.

Это колебание, названное в честь астронома Сета Карло Чендлера, который открыл это явление более века назад, является эффектом, наблюдаемым на планетах, которые не являются идеально круглыми, как писал научный писатель Джек Ли. На Земле колебание гораздо более выражено: полюса нашей планеты отклоняются примерно на 9 м от оси вращения, колеблясь по круговой схеме, которая повторяется каждые 433 дня или около того.

Это шаткое колебание почти не влияет на нашу планету, но все же представляет собой загадку. Ученые подсчитали, что колебание должно естественным образом утихнуть в течение столетия с момента его возникновения, но нынешнее колебание нашей планеты было сильным гораздо дольше. Что-то - возможно, сочетание изменений давления в атмосфере и океанах, как было предложено в одном исследовании 2001 года - кажется, постоянно возобновляет колебание, хотя точный механизм до сих пор неизвестен.

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Колебание Марса вызывает такое же недоумение. Авторы нового исследования обнаружили колебание, используя данные за 18 лет, собранные тремя спутниками, вращающимися вокруг Красной планеты: Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Global Surveyor. Этот небольшой сдвиг в марсианских полюсах также должен разрешиться естественным образом, подсчитали ученые, но в настоящее время, похоже, он набирает обороты.

Лишенный океанов Марс и его шаткое вращение могут регулироваться только изменениями атмосферного давления, но для уверенности требуется дальнейшее изучение нашего подвыпившего соседа.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер случайно открыл берег моря на Марсе.