Бурый жир оказался полезен для здоровья

Такой тип жира положительно влияет на сердце.

Новое исследование, крупнейшее в своем роде, когда-либо проводившееся на людях, подтвердило связь между наличием бурого жира и улучшением сердечного или метаболического здоровья. Исследование подтверждает относительно новую гипотезу о том, что тип жировой ткани, обычно называемый бурым жиром, приносит большую пользу для здоровья.

Тело содержит несколько различных видов жировой ткани, но самый распространенный из них известен как белый жир. Это жировые клетки, от которых мы все пытаемся избавиться, и именно они составляют подавляющее большинство жировых клеток в нашем теле.

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С другой стороны, бурый жир обычно считается более метаболически активным, поскольку состоит из большего количества богатых железом митохондрий, что позволяет организму быстро сжигать его. Коричневый жир содержится в больших количествах у младенцев, но до недавнего времени считалось, что мы теряем способность вырабатывать его, когда становимся старше.

В 2009 году исследователи обнаружили, что бурый жир все еще присутствует в небольших количествах у взрослых. Это открытие вызвало волну работ по изучению способов превратить белый жир в бурый в качестве лечения ожирения и других нарушений обмена веществ.

Одной из проблем, замедляющих исследования возможных благотворных эффектов бурого жира, является трудность обнаружения этого конкретного вида жировой ткани. Тобиас Бехер, первый автор нового исследования, говорит, что бурый жир можно обнаружить только с помощью ПЭТ-сканирования, что затрудняет проведение массовых популяционных исследований.

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"Эти сканирования дороги, но, что более важно, они используют радиацию", - говорит Бехер. "Мы не хотим подвергать этому многих здоровых людей".

Поэтому, чтобы получить представление о влиянии бурого жира на большую популяцию, исследователи изучили данные более чем 50 000 пациентов, которые прошли ПЭТ-сканирование для рутинной оценки рака. После поправки на влияние отдельных типов и стадий рака, исследователи смогли эффективно связать присутствие коричневого жира с рядом кардиометаболических состояний.

На этих ПЭТ-сканированиях у человека слева имеется обильный бурый жир вокруг шеи и шейного отдела позвоночника, тогда как у человека справа нет заметного коричневого жира Courtesy of MSKCC

Результаты подтвердили, что наличие коричневого жира было связано с меньшей распространенностью ряда хронических заболеваний. Те субъекты, у которых присутствовал бурый жир, значительно реже болели диабетом 2 типа. Бурый жир также был связан с более низким уровнем гипертонии и ишемической болезни сердца.

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"В то время как ожирение обычно связано со снижением функции бурого жира, люди с ожирением, сохраняющие активность бурого жира, по-видимому, защищены от состояний, связанных с избыточным весом", - пишут исследователи в недавно опубликованном исследовании. "Это понятие дополнительно подтверждает потенциал бурого жира как терапевтической цели, помимо потери веса, но как средства, позволяющего отделить ожирение от болезни".

Хотя ученые знают, что бурый жир гораздо быстрее используется организмом в качестве источника энергии, все еще неясно, как он может принести более широкую пользу для здоровья. Связь с более низкими показателями гипертонии - одно открытие, предполагающее, что бурый жир может делать больше, чем просто сжигать калории быстрее, чем белый жир.

"Мы рассматриваем возможность того, что коричневая жировая ткань не просто потребляет глюкозу и сжигает калории, и, возможно, фактически участвует в передаче гормональных сигналов другим органам", - объясняет Пол Коэн, другой исследователь, работающий над новым исследованием.

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Большой объем исследований за последние несколько лет был сосредоточен на поиске способов либо стимулировать организм к производству большего количества бурого жира, либо превратить уже существующий белый жир в его более метаболически полезного родственника. Предлагаемые методы охватывают все: от гормонов, имитирующих упражнения, до инъекций наночастиц, лекарств и даже генных терапий, которые могут действовать как "переключатель жира".

"Естественный вопрос, который возникает у всех: Что я могу сделать, чтобы набрать больше коричневого жира?", - спрашивает Коэн. "У нас пока нет хорошего ответа на этот вопрос, но это будет захватывающее пространство для ученых, которое они могут исследовать в ближайшие годы".

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

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