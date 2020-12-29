Археологи нашли место, где Иоанн Креститель был приговорен к смерти

Археологи утверждают, что они определили место, где Иоанн Креститель - проповедник, предсказавший пришествие Иисуса - был приговорен к смертной казни около 29 года н.

Библия и древний писатель Флавий Иосиф (37–100 гг. н. э.) описывают, как царь Ирод Антипа, сын царя Ирода, казнил Иоанна Крестителя. Иосиф уточнил, что казнь произошла в Махере, форте у Мертвого моря в современной Иордании.

Читай также: Обнаружено самое раннее изображение Иисуса Христа

Ирод Антипа опасался растущего влияния Иоанна Крестителя среди населения и поэтому казнил его, писал Иосиф. Библия, с другой стороны, рассказывает гораздо более сложную историю, утверждая, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя в обмен на танец.

Библейская история утверждает, что Ирод Антипа должен был жениться на женщине по имени Иродиада; они оба были в разводе, против чего возражал Иоанн Креститель.

На их свадьбе дочь Иродиады по имени Саломея исполнила танец, который так обрадовал Ирода Антипу, что царь пообещал ей все, что она пожелает, в качестве награды. Саломея, подстрекаемая Иродиадой, попросила голову Иоанна Крестителя.

Согласно Библии, Ирод Антипа отказался удовлетворить просьбу, но в конце концов решил ее выполнить и приказал Саломии принести голову Иоанна Крестителя на блюде.

Здесь можно увидеть остатки части Махеруса Győző Vörös

Обнаруженный в Махерусе внутренний двор, вероятно, был местом, где был исполнен танец Саломеи и где Ирод Антипа решил обезглавить Иоанна Крестителя, - написал в книге "Археология Святой Земли" Дьезо Вереш, директор проекта под названием "Раскопки и исследования Махераса на Мертвом море".

Читай также: Итальянцы отыщут могилу Моны Лизы

Во внутреннем дворе, по словам Вереша, есть ниша в форме апсид, которая, вероятно, является остатками трона, на котором восседал Ирод Антипа.

После смерти царя Ирода его царство было разделено между его сыновьями, и Ирод Антипа контролировал царство, которое включало Галилею и часть Иордании. Временами он контролировал свое королевство из Махеруса.

Археологи обнаружили внутренний двор в 1980 году, но до сих пор они не признавали нишу как часть трона Ирода Антипы, пишет Вереш в статье. "Присутствие трона рядом с внутренним двором укрепляет выводы о танцполе", - написал Вереш.

Группа археологов реконструировала внутренний двор и опубликовала в книге несколько изображений, показывающих, как он выглядел во время казни Иоанна Крестителя.

Реконструкция двора, где, возможно, проходил танец Саломеи Győző Vörös

Более полудюжины ученых, не участвовавших в раскопках, рассказали Live Science о заявлении о том, что был найден трон Ирода Антипы и двор, где исполнялся смертельный танец. Некоторые ученые были убеждены, в то время как другие были настроены скептически.

"Я думаю, что исторически вероятно, что эти раскопки выявили "танцпол Саломеи", - сказал Мортен Хорнинг Йенсен, профессор Норвежской школы теологии, написавший книгу "Ирод Антипа в Галилее" (Mohr Siebeck, 2010).

Читай также: Самые грандиозные исторические открытия XX века

Некоторые ученые не были убеждены, выразив сомнения относительно того, представляет ли недавно обнаруженная ниша остатки трона Ирода Антипы.

Джоди Магнесс, профессор религиоведения в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, высоко оценила работу Вереша и его команды; и хотя Магнесс сказала, что, возможно, Верес нашел трон Ирода Антипы, у нее есть сомнения.

Например, ниша, найденная в Махаэрусе, кажется маленькой по сравнению с троном его отца, царя Ирода, найденного в зимнем дворце Иерихона, сказала Магнесс, имея в виду трон во дворце, покрытый полукруглой верхней апсидой.

Она добавила, что ниша в Махероне похожа на две ниши, найденные в Верхнем Иродиуме, дворце-крепости, построенном царем Иродом, но эти две ниши никогда не были идентифицированы как останки престолов.

Эрик Мейерс, почетный профессор иудаизма в Университете Дьюка, сказал, что вполне возможно, что трон Ирода Антипы был найден, и с нетерпением ждет окончательных отчетов.

"Будет ли совершенное совпадение между литературными и археологическими источниками, которое помещает казнь Иоанна Крестителя именно в это место, еще неизвестно. В любом случае, есть веские аргументы, и я с нетерпением жду окончательных отчетов", - сказал Мейерс.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли в Иерусалиме следы древней войны.