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Археологи нашли место, где Иоанн Креститель был приговорен к смерти

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Археологи утверждают, что они определили место, где Иоанн Креститель - проповедник, предсказавший пришествие Иисуса - был приговорен к смертной казни около 29 года н.
Археологи нашли место, где Иоанн Креститель был приговорен к смерти
Győző Vörös

Библия и древний писатель Флавий Иосиф (37–100 гг. н. э.) описывают, как царь Ирод Антипа, сын  царя Ирода, казнил Иоанна Крестителя. Иосиф уточнил, что казнь произошла в Махере, форте у Мертвого моря в современной Иордании. 

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Ирод Антипа опасался растущего влияния Иоанна Крестителя среди населения и поэтому казнил его, писал Иосиф. Библия, с другой стороны, рассказывает гораздо более сложную историю, утверждая, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя в обмен на танец. 

Библейская история утверждает, что Ирод Антипа должен был жениться на женщине по имени Иродиада; они оба были в разводе, против чего возражал Иоанн Креститель. 

На их свадьбе дочь Иродиады по имени Саломея исполнила танец, который так обрадовал Ирода Антипу, что царь пообещал ей все, что она пожелает, в качестве награды. Саломея, подстрекаемая Иродиадой, попросила голову Иоанна Крестителя.

Согласно Библии, Ирод Антипа отказался удовлетворить просьбу, но в конце концов решил ее выполнить и приказал Саломии принести голову Иоанна Крестителя на блюде. 

Здесь можно увидеть остатки части Махеруса
Здесь можно увидеть остатки части Махеруса
Győző Vörös

Обнаруженный в Махерусе внутренний двор, вероятно, был местом, где был исполнен танец Саломеи и где Ирод Антипа решил обезглавить Иоанна Крестителя, - написал в книге "Археология Святой Земли" Дьезо Вереш, директор проекта под названием "Раскопки и исследования Махераса на Мертвом море".

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Во внутреннем дворе, по словам Вереша, есть ниша в форме апсид, которая, вероятно, является остатками трона, на котором восседал Ирод Антипа. 

После смерти царя Ирода его царство было разделено между его сыновьями, и Ирод Антипа контролировал царство, которое включало Галилею и часть Иордании. Временами он контролировал свое королевство из Махеруса.

Археологи обнаружили внутренний двор в 1980 году, но до сих пор они не признавали нишу как часть трона Ирода Антипы, пишет Вереш в статье. "Присутствие трона рядом с внутренним двором укрепляет выводы о танцполе", - написал Вереш. 

Группа археологов реконструировала внутренний двор и опубликовала в книге несколько изображений, показывающих, как он выглядел во время казни Иоанна Крестителя. 

Реконструкция двора, где, возможно, проходил танец Саломеи
Реконструкция двора, где, возможно, проходил танец Саломеи
Győző Vörös

Более полудюжины ученых, не участвовавших в раскопках, рассказали Live Science о заявлении о том, что был найден трон Ирода Антипы и двор, где исполнялся смертельный танец. Некоторые ученые были убеждены, в то время как другие были настроены скептически. 

"Я думаю, что исторически вероятно, что эти раскопки выявили "танцпол Саломеи", - сказал Мортен Хорнинг Йенсен, профессор Норвежской школы теологии, написавший книгу "Ирод Антипа в Галилее" (Mohr Siebeck, 2010). 

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Некоторые ученые не были убеждены, выразив сомнения относительно того, представляет ли недавно обнаруженная ниша остатки трона Ирода Антипы.

Джоди Магнесс, профессор религиоведения в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, высоко оценила работу Вереша и его команды; и хотя Магнесс сказала, что, возможно, Верес нашел трон Ирода Антипы, у нее есть сомнения. 

Например, ниша, найденная в Махаэрусе, кажется маленькой по сравнению с троном его отца, царя Ирода, найденного в зимнем дворце Иерихона, сказала Магнесс, имея в виду трон во дворце, покрытый полукруглой верхней апсидой.

Она добавила, что ниша в Махероне похожа на две ниши, найденные в Верхнем Иродиуме, дворце-крепости, построенном царем Иродом, но эти две ниши никогда не были идентифицированы как останки престолов. 

Эрик Мейерс, почетный профессор иудаизма в Университете Дьюка, сказал, что вполне возможно, что трон Ирода Антипы был найден, и с нетерпением ждет окончательных отчетов.

"Будет ли совершенное совпадение между литературными и археологическими источниками, которое помещает казнь Иоанна Крестителя именно в это место, еще неизвестно. В любом случае, есть веские аргументы, и я с нетерпением жду окончательных отчетов", - сказал Мейерс. 

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли в Иерусалиме следы древней войны.

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Теги: археология, Иоанн Креститель
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