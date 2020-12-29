Космическая погода делает невозможной жизнь вблизи Проксимы Центавра

Частые коронарные выбросы уничтожат жизнь на планетах.

Если вы посмотрите на южное небо, то увидите звезды, указывающие на Южный Крест. Одним из таких указателей является Альфа Центавра, которая на самом деле представляет собой пару звезд, похожих на Солнце, которые расположены слишком близко друг к другу, чтобы их можно было различить на глаз.

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Есть и третий член системы Альфа Центавра: Проксима Центавра, которая вращается вокруг двух центральных звезд по широкой орбите. Это ближайший сосед Солнца, находящийся на расстоянии всего 4,2 световых года.

Возможно, одна из планет Проксима Центавра пригодна для жизни. Тем не менее, мы недавно обнаружили на Проксима Центавра признаки суровой космической погоды, что означает, что орбитальная планета может быть поражена опасными частицами и магнитными полями.

Наше Солнце - относительно ничем не примечательный желтый карлик, на котором расположена единственная известная планета во Вселенной, несущая жизнь, - наша Земля.

Проксима Центавра очень отличается. Это красный карлик с диаметром всего 15% от диаметра Солнца и температурой поверхности 3 000 К (градусов Кельвина), что намного холоднее, чем 6 000 К Солнца.

Поскольку Проксима Центавра относительно прохладна, орбита "Зоны Златовласки" - где температура как раз подходит для жидкой воды - составляет примерно одну двадцатую расстояния Земли от Солнца. Нас интересуют планеты в зоне Златовласки звезды, потому что жидкая вода необходима для жизни, какой мы ее знаем.

Мы знаем, что у Проксимы Центавра есть по крайней мере две планеты: Проксима Центавра b, каменистая "супер-Земля", расположенная в середине зоны Златовласки, и Проксима Центавра c, "суб-Нептун", расположенный дальше.

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В течение многих лет астрономы подозревали, что такие планеты, как Проксима Центавра b, могут быть опасным домом для жизни, потому что они находятся близко к своим звездам. Многие красные карлики производят частые мощные вспышки - интенсивные вспышки излучения, распространяющиеся в космос. Если у таких планет, как Проксима Центавра b, нет защитных функций, таких как толстая атмосфера или сильное магнитное поле, они будут подвергаться опасному уровню радиации.

"Космическая погода" красных карликов - еще один важный фактор, определяющий, насколько они гостеприимны для жизни. В то время как вспышки связаны с интенсивными вспышками света, явления космической погоды означают, что магнитное поле и заряженные частицы звезды могут напрямую взаимодействовать с планетами.

Наиболее энергичные явления космической погоды известны как выбросы корональной массы (или CME). Эти массивные извержения покидают атмосферу звезды и перемещаются в космосе со скоростью миллионы километров в час.

Если космические погодные условия достаточно экстремальны, атмосфера планеты может быть унесена ветром, а ее магнитное поле может быть отодвинуто назад, оставляя поверхность уязвимой для смертельного вспышечного излучения.

CME были обнаружены вокруг Солнца с 1970-х годов, но обнаружить явления космической погоды вокруг далеких звезд намного сложнее.

В ночь на 2 мая 2019 г. мы наблюдали массивную оптическую вспышку с расчетным полным выходом энергии в 16 септиллионов джоулей. (Это почти 17 миллионов лет выработки электроэнергии в Австралии). На Солнце такие большие вспышки случаются только раз в десять или два десятилетия. Но на Проксима Центавра они случаются каждые несколько недель.

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Используя ASKAP, мы наблюдали впечатляющую последовательность интенсивных радиовсплесков.

Благодаря удивительным деталям, обнаруженным с помощью ASKAP, мы увидели, что обнаружили лучший на сегодняшний день пример солнечного радио-всплеска типа IV от другой звезды.

Этот взрыв радиоволн подразумевает, что космическая погода вокруг Проксима Центавра довольно сильна.

Радио и оптические данные от Проксима Центавра в ночь на 2 мая 2019 года NASA

В 1859 году британские астрономы Ричард Кэррингтон и Ричард Ходжсон провели первые наблюдения солнечной вспышки, за которой последовал мощный шторм космической погоды, названный "событием Кэррингтона". Теперь мы знаем, что шторм был вызван массивным выбросом корональной массы, поразившим Землю.

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Кэррингтон отметил совпадение этих экстраординарных событий, но постарался установить какую-либо связь между ними, как известно, заявив, что "одна ласточка не делает лета". Теперь мы находимся в аналогичной ситуации с Кэррингтоном.

Мы наблюдали сигнатуру радиовсплеска, указывающую на выброс CME из Проксимы Центавра. Но чтобы подтвердить связь этих звездных радиовсплесков с CME, нам нужно использовать информацию с других длин волн. Как только мы сможем это сделать, мы скоро точно поймем, насколько опасно жить рядом с такой звездой, как Проксима Центавра.

Напомним, ранее сообщалось, что было подсчитано количество людей для колонизации Проксима b.