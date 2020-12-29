Видео дня: Как звучит сверхновая

Новый проект NASA увеличивает объем информации о самых экстремальных явлениях в космосе.

В космосе никто не услышит, как вы кричите. Но теперь, благодаря новой программе "ультразвуковой обработки данных" в NASA, вы можете, по крайней мере, получить представление о том, как могут звучать некоторые из самых экстремальных явлений во Вселенной, преобразованные в звук, воспроизводимый земными инструментами.

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Чтобы услышать, как это звучит, мы обращаемся в рентгеновский центр NASA Chandra, который уже 20 лет снимает далекие галактики с помощью своей рентгеновской обсерватории Chandra. (По-видимому, им было недостаточно просто увидеть чудеса космоса.) В своей новой инициативе исследователи Chandra взяли из своих архивов три знаковых изображения и преобразовали разные частоты света в разные высоты звука.

Возьмите следующее видео о Крабовидной туманности (остаток сверхновой, созданный ветреной нейтронной звездой). В данных, полученных NASA по ультразвуковой обработке туманности, рентгеновский свет (синий и белый) представлен медными инструментами; оптический свет (фиолетовый) воспроизводится струнными инструментами; а инфракрасный свет (розовый) представлен деревянными духовыми инструментами. Высота звука каждого семейства инструментов увеличивается от нижнего края изображения к верхнему, поэтому одновременно слышно много тонов. Звуки сходятся около центра туманности, где быстро вращающийся пульсар выбрасывает газ и излучение во всех направлениях.

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В своем заявлении агентство разместило еще два видеоролика . На одном изображено два скопления галактик, медленно сталкивающиеся друг с другом, примерно в 3,7 миллиарда световых лет от Земли. По данным NASA, это столкновение стало первым прямым доказательством существования темной материи, которая заставляет далекие галактики в двух синих областях изображения казаться больше и ближе благодаря процессу, называемому гравитационным линзированием. Эти синие области, состоящие из темной материи, представлены с самыми низкими звуковыми частотами на видео ниже, а рентгеновский свет представлен с самыми высокими частотами.

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На последнем видео показан взрыв сверхновой под названием Supernova 1987A, названный в честь года, когда ее свет впервые достиг Земли из Большого Магелланова Облака (галактика-спутник, находящаяся на расстоянии около 168 000 световых лет). В отличие от двух других видеороликов, которые перемещаются по изображению слева направо, эта сверхновая получает специальную покадровую обработку. По мере того как перекрестие налетает на край газового ореола новой звезды, изображение постепенно трансформируется, показывая эволюцию взрыва в период с 1999 по 2013 год. Чем ярче становится ореол, тем выше и громче звучит звук. По данным NASA, газовое кольцо достигает максимальной яркости, когда по нему пробегает ударная волна от сверхновой, что приводит к самым громким и высоким тонам в конце видео.

Итак, теперь вы можете рассказать своим друзьям, как звучат сверхновая, нейтронная звезда и огромная куча темной материи…

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали миниатюрные сверхновые на Земле.