Фото дня: Космическое облако эпично попрощалось с 2020 годом

Иногда Вселенная предоставляет просто идеальный способ выразить свои чувства.

Космическое облако на расстоянии 7500 световых лет от Земли подарило нам самое подходящее прощание, которое мы можем придумать для всего 2020 года.

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Этот небольшой комок вещества является частью гораздо более крупного облачного комплекса, называемого туманностью Киля, и при нормальных обстоятельствах не получил бы отдельного названия. Но его отличительная форма привела к тому, что ученые дали ему прозвище "Дерзкий палец".

И это именно то, на что это похоже - непристойный жест.

Дерзкий палец в полном размере NASA

Фактически, Дерзкий палец - это то, что известно как Глобула Бока. Это маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа, которые часто являются местами рождения звезд. По мере того, как более плотные области облака конденсируются дальше, они могут схлопнуться под действием собственной гравитации и начать вращаться в звезду.

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В Дерзком пальце, состоящем из материала, равного шести массам Солнца, могут образовываться звезды; потому что он такой плотный, что трудно заглянуть внутрь. Кажется, что это свечение от внешних источников - это свет ярких звезд поблизости.

Поскольку молодые звезды обычно яркие и горячие, они поражают свое окружение радиацией. Внешняя часть глобулы Дерзкий палец, вероятно, освещена и ионизируется либо звездой Вольфа-Райе WR 25, очень короткоживущей массивной звездой в конце своего жизненного цикла; либо Tr16-244 - горячим молодым сверхгигантом; или их комбинацией.

Местонахождение пальца NASA

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Но пока они светятся, эти звезды также разрушаются: медленно, но верно они испаряют Дерзкий палец. При нынешних оценках скорости потери массы облако пыли имеет прогнозируемую продолжительность жизни от 200 000 до 1 миллиона лет.

Это не очень долго в космическом смысле, даже совсем мало. Но этого достаточно, чтобы сделать дерзкое заявление: неприличный жест перед лицом неизбежности. И действительно подходящий способ завершить 2020 год.

Напомним, ранее сообщалось, что в космическом облаке газа обнаружили загадочное "сердцебиение".