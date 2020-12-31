Фото дня: Космическое облако эпично попрощалось с 2020 годом
Космическое облако на расстоянии 7500 световых лет от Земли подарило нам самое подходящее прощание, которое мы можем придумать для всего 2020 года.
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Этот небольшой комок вещества является частью гораздо более крупного облачного комплекса, называемого туманностью Киля, и при нормальных обстоятельствах не получил бы отдельного названия. Но его отличительная форма привела к тому, что ученые дали ему прозвище "Дерзкий палец".
И это именно то, на что это похоже - непристойный жест.
Фактически, Дерзкий палец - это то, что известно как Глобула Бока. Это маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа, которые часто являются местами рождения звезд. По мере того, как более плотные области облака конденсируются дальше, они могут схлопнуться под действием собственной гравитации и начать вращаться в звезду.
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В Дерзком пальце, состоящем из материала, равного шести массам Солнца, могут образовываться звезды; потому что он такой плотный, что трудно заглянуть внутрь. Кажется, что это свечение от внешних источников - это свет ярких звезд поблизости.
Поскольку молодые звезды обычно яркие и горячие, они поражают свое окружение радиацией. Внешняя часть глобулы Дерзкий палец, вероятно, освещена и ионизируется либо звездой Вольфа-Райе WR 25, очень короткоживущей массивной звездой в конце своего жизненного цикла; либо Tr16-244 - горячим молодым сверхгигантом; или их комбинацией.
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Но пока они светятся, эти звезды также разрушаются: медленно, но верно они испаряют Дерзкий палец. При нынешних оценках скорости потери массы облако пыли имеет прогнозируемую продолжительность жизни от 200 000 до 1 миллиона лет.
Это не очень долго в космическом смысле, даже совсем мало. Но этого достаточно, чтобы сделать дерзкое заявление: неприличный жест перед лицом неизбежности. И действительно подходящий способ завершить 2020 год.
Напомним, ранее сообщалось, что в космическом облаке газа обнаружили загадочное "сердцебиение".
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