В Атлантическом океане нашли множество новых видов животных

Масштабный глубоководный проект позволил открыть множество новых атлантических видов.

На поиски новых видов ушло почти пять лет, 45 исследовательских экспедиций и работа более 80 ученых и студентов, но крупнейшее предприятие по исследованию океана, проект ATLAS, официально завершен.

Изучая 12 мест в глубинах северной Атлантики, проект установил золотой стандарт для будущих морских исследований.

Отправляя подводных роботов в районы, никогда ранее не исследованные, ученые обнаружили двенадцать недавно идентифицированных видов, в том числе рыб, холодноводных кораллов и других видов губок и беспозвоночных. Не говоря уже об обнаружении 35 известных видов в ранее неизвестных областях.

Холодноводные кораллы и морские звезды University of Edinburgh

Уже по результатам было подготовлено 113 рецензируемых статей, и скоро появятся еще 98.

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Среди новых находок - тип роста кораллов, известный как Epizoanthus martinsae, который процветает на черных кораллах глубиной более 400 метров.

Среди других открытий - разновидность животного, напоминающего мох, под названием Microporella funbio, которое было найдено в подводном грязевом вулкане у побережья Испании.

Черные кораллы и крабы University of Edinburgh

Еще одно похожее на мох животное, названное Antropora gemarita, также было обнаружено во время фильтрации и питая частицами пищи, дрейфующей в глубоком море.

Проект и его результаты не имеют себе равных и говорят о том, сколько еще может предложить океан. Однако без здоровых глубоководных экосистем этим недавно обнаруженным видам, несомненно, будет сложно выжить.

Губки и морские ежи University of Edinburgh

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“Северная Атлантика, родина глубоководной биологии и колыбель океанографии, - это то место, которое мы должны знать лучше всего, - говорит Мюррей Робертс, координатор ATLAS, - но только за последние 20 лет мы обнаружили, насколько разнообразны и уязвимы его глубоководная среда обитания“.

Фактически, современные ученые говорят, что мы знаем больше о поверхности Луны и Марса, чем о глубинах Атлантики, и это серьезная проблема.

Американский лобстер и приземистый лобстер в каньоне Балтимор. University of Edinburgh

Губки и кораллы могут не казаться важными видами животных в общем плане, но в глубоком море они составляют основу большинства экосистем.

Морские биологи на самом деле называют их “глубинными городами“, предоставляющими пищу и убежище для многих других видов рыб.

Lophelia pertusa, холодноводный коралл University of Edinburgh

Однако в быстро меняющемся мире эти отдаленные экосистемы оказываются особенно уязвимыми для деятельности человека.

Исследователи из Южной Америки уже готовятся к осуществлению аналогичного проекта в южной части Атлантического океана, которая гораздо менее изучена, и исследования должны завершиться в 2023 году.

Кто знает, какие сокровища бездны мы найдем на этот раз.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли первое в мире животное, которому не нужен кислород для выживания.