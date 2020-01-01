ТОП-7 самых странных экспериментов в космосе

То, как вещи ведут себя в условиях микрогравитации, может показаться нам очевидным сейчас, после того, как люди отправились в космос более 50 лет. Но мы не всегда были уверены, как космос может повлиять на определенные вещи. Как огонь. Или планарийные черви. Или даже растения. Только проводя эксперименты, мы можем узнать ответы на эти животрепещущие вопросы.

Скафандр в открытом космосе



Видео ниже похоже на кадры из фильма ужасов: скафандр без привязи плывет вдали от Международной космической станции (МКС), и перед ним зияет огромная черная пустота космоса.

Вы можете с облегчением узнать, что ни один человек не пострадал при проведении этого эксперимента - в российском скафандре Орлан по прозвищу Иван Иванович или мистер Смит нет никого - он набит кучей старой одежды и радиопередатчиком.

Читай также: NASA завершила космический эксперимент с близнецами

Идея заключалась в том, что старые скафандры можно было использовать в качестве спутников. SuitSat-1 - официально обозначенный как AMSAT-OSCAR 54 - был развернут 3 февраля 2006 г., но эксперимент был успешным лишь частично; сообщения разнятся: НАСА заявляет, что передатчик замолчал вскоре после запуска, а Россия сообщила о последней передаче через целые две недели. Последний подтвержденный сигнал поступил 18 февраля.

SuitSat-1 провел несколько месяцев на безмолвной орбите, прежде чем войти в атмосферу Земли и сгореть 7 сентября 2006 года.

Молоток и перо

В конце XVI века Галилео Галилей уронил две сферы неравной массы с Пизанской башни в Италии. Когда оба приземлились одновременно, он выступил против классически устоявшихся взглядов, показав, что масса не имеет отношения к гравитационному ускорению. Все предметы, независимо от массы, должны падать с одинаковой скоростью, даже если это перо и молоток.

На Земле это сложно продемонстрировать из-за сопротивления воздуха . Но почти 400 лет спустя человек, стоявший на Луне, повторил эксперимент.

На 2 августа 1971 года, командующий Аполлона 15 Дэвид Скотт взял геологический молоток в одну руку, и соколиное перо в другую. Он поднял их на высоту около 1,6 метра над землей и бросил. Поскольку астронавт находился практически в вакууме, без сопротивления воздуха, два объекта упали синхронно.

Читай также: Полеты в космос приводят к бесплодию мужчин и женщин

"В пределах точности одновременного высвобождения объекты, как было замечено, претерпевали одинаковое ускорение и одновременно ударялись о поверхность Луны", - писал астронавт NASA Джо Аллен , - "что было результатом, предсказанным хорошо установленной теорией, но, тем не менее, обнадеживающим, учитывая как количество зрителей, которые были свидетелями эксперимента, так и тот факт, что путешествие домой было критически основано на достоверности конкретной проверяемой теории".

Кстати, молоток и перо все еще там, на Луне.

Шипучая таблетка в капле воды

Если в условиях микрогравитации вы выплеснете из сопла немного воды, она просто повиснет там.

Это может доставить массу удовольствия. Эксперименты и демонстрации включали в себя запуск воздушных шаров в самолете, который совершает параболические полеты для создания коротких периодов свободного падения и МКС. Прикрепите каплю воды с большим пузырем внутри к динамику, чтобы наблюдать вибрации, и поместите камеру GoPro в каплю воды, чтобы снимать ее изнутри (для этого вам понадобятся стереоскопические 3D-очки).

В 2015 году астронавт Скотт Келли покрасил водяную каплю пищевым красителем, затем вставил шипучие таблетки, наблюдая, как они растворяются и выделяют газы в воду. Он был снят с помощью новой камеры 4K, так что вы можете наблюдать за нерестом инопланетных водорослей ... в великолепно четком разрешении.

Пожар в космосе

Огонь ведет себя в невесомости очень непредсказуемо NASA

Как вода по-разному ведет себя в условиях микрогравитации, так и огонь. Пожар на космической станции Мир в 1997 году, к счастью, был одноразовым событием. Но специалисты поняли, как огонь ведет себя в условиях микрогравитации, что может помочь пожарной безопасности для будущих долгосрочных миссий, таких , как пилотируемая миссия на Марс , а также постоянной базе на Луне. Это также может помочь составить протоколы пожарной безопасности здесь, на Земле.

Читай также: Взрываются ли яйца в космосе? Эксперимент

С этой целью в рамках ряда текущих исследовательских проектов изучается, что происходит с пламенем в космосе. В ходе экспериментов по сжиганию и подавлению твердых тел на борту МКС изучались характеристики горения и гашения широкого спектра видов топлива в условиях микрогравитации. Данные этих экспериментов можно использовать для построения более сложных моделей, чтобы понять более тонкие детали горения в условиях земной гравитации.

На борту грузового космического корабля Cygnus ученые исследовали, как пламя ведет себя в различных условиях космического корабля в экспериментах Saffire. А исследование NASA Flame Design - часть Advanced Combustion via Microgravity Experiments - изучает производство сажи и контроль над ней.

Космические пауки

В 2011 году ученые приступили к ответу на животрепещущий вопрос: могут ли пауки адаптироваться к космическим путешествиям? Они отправили двух золотых шелковых пауков-ткачей (Trichonephila clavipes), Эсмеральду и Глэдис, на 45-дневное пребывание на борту МКС.

Они содержались в красивой среде обитания (вы можете представить себе пауков на космической станции), с условиями освещения, имитирующими дневной и ночной цикл, контролем температуры и влажности и здоровой диетой из сочных дрозофил.

Оба паука прекрасно адаптировались, продолжая плести паутину и охотиться за пищей. Эти пауки съедают свои сети в конце каждого дня, чтобы восстановить белок, и снова плетут их утром; это тоже пауки продолжали делать точно по расписанию, что было интересно, поскольку разные виды ткачей сфер на МКС просто плели свои сети в любое время суток.

Но не все было полностью нормально. В условиях микрогравитации пауки плетут свои сети по-другому - более плоские и круглые, по сравнению с более трехмерными и асимметричными структурами, которые плетут на Земле.

Два паука вернулись на Землю по окончании своего пребывания в космосе. Эсмеральда погибла на обратном пути, прожив нормальную жизнь паука. Глэдис вернулась домой здоровой, но оказалась мальчиком. Его переименовали в Гладстон.

Черепахи кружат возле Луны

Еще в 1960-х годах, до того, как люди побывали на Луне, было неясно, как именно - если вообще - сближение с Луной повлияет на нас физически. Так, в 1968 году советская космическая программа отправила двух черепах (Agrionemys horsfieldii) в путешествие вокруг спутника Земли.

Черепах отправили к Луне theatlantic.com

На самом деле это были не только черепахи. В полет были включены винные мухи, мучные черви, семена, растения, водоросли и бактерии. Был также манекен, снабженный датчиками излучения, поскольку ни один из живых организмов на борту не был даже отдаленно похож на людей. Согласно отчету 1969 года, черепах выбрали потому, что их относительно легко привязать.

Читай также: Иранская обезьяна улетит в космос

Два безымянных космонавта-рептилии были помещены на борт космического корабля "Зонд-5" 2 сентября 1968 года, после чего их больше не кормили. Они были запущены в космос 15 сентября 1968 года и вернулись на Землю (в Индийский океан) 21 сентября. Наконец, 7 октября они вернулись в Москву.

Их путешествие включало семь дней космического полета, несколько дней в тропическом климате (включая покачивание в океане, пока они ждали возвращения) и транспортировку обратно в Россию. В итоге они провели без еды 39 дней.

Оставшиеся на Земле контрольные черепахи также были лишены пищи на тот же период времени. Сравнение двух групп черепах показало, что любые изменения у космических рептилий были в основном результатом голодания с небольшой атрофией, связанной с космическими полетами.

Хотелось бы сказать, что никто больше не отправлял черепах в космос, но, к сожалению, состоялись еще две миссии черепах. "Зонд 7" в 1969 году имел экипаж из черепах. В 1975 году космический корабль "Союз-20" в течение 90 дней переправлял черепаху. А еще две черепахи летали на космической станции Салют-5 в 1976 году .

Лунные деревья

Точно так же, как мы когда-то не знали, как космос повлияет на животных, мы не знали и о его воздействии на растения. Поэтому, когда 31 января 1971 года была запущена миссия Аполлон-14, в ее грузе было то, что мы теперь можем считать немного странным: примерно 500 семян.

Ученые из Лесной службы США хотели знать, прорастут ли семена деревьев, которые летали в условиях микрогравитации и подверглись космическому излучению, и будут ли они расти и выглядеть так же, как семена, которые никогда не покидали Землю.

В контейнер были включены пять видов деревьев: сосна лоблолли (Pinus taeda), красное дерево Калифорнии (Sequoia sempervirens), платан американский (Platanus occidentalis), пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii) и американская сладкая камедь (Liquidambar styraciflua). Они сопровождали пилота командного модуля Стюарта Руза на 34 орбитах вокруг Луны, прежде чем вернуться на Землю.

Лунные деревья высадили на Земле NASA

Затем семена были посажены и обработаны, и большинство из них выжили, превратившись в саженцы, вместе с образцами, которые никогда не покидали Землю. Сейчас для нас неудивительно, что между ними не было заметной разницы.

К 1975 году лунные деревья, как их стали называть, были достаточно большими, чтобы их можно было пересадить, и их отправили по всей Америке. Согласно веб-сайту NASA, сегодня можно насчитать не менее 100 лунных Деревьев, из которых только 57 были живы, когда страница была создана.

Напомним, ранее сообщалось, что