Последнее полнолуние 2020 года: На небе появится Холодная Луна

Не пропустите последнее полнолуние десятилетия!

Полнолуние, прибывающее 29 декабря, будет последним полнолунием в году, открывая зимние созвездия и, в частности, три планеты, видимые невооруженным глазом в вечернем небе.

Официально полная луна сформируется 05:28 30 декабря по Киеву.

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Согласно Альманаху старого фермера, полная луна в декабре называется полной холодной луной, и довольно ясно почему, по крайней мере, если вы живете в средних широтах северного полушария. Эта конкретная Холодная Луна взойдет вместе с Марсом, который будет высоко в южном небе сразу после захода солнца, а также Юпитером и Сатурном, которые будут низкими на западе после "великого соединения"», которое произошло 21 декабря.

Великое соединение произошло, когда 21 декабря Юпитер и Сатурн приблизились друг к другу в пределах одной десятой градуса, появившись на вечернем небе как "двойная звезда". Две планеты медленно движутся на фоне звезд: Юпитер совершает полный оборот каждые 12 лет, а Сатурну на это требуется 29 лет. Во время соединения они проходят друг мимо друга в небе и имеют одинаковую небесную долготу, но Юпитеру требуется достаточно много времени, так что в любом случае это происходит примерно каждые 20 лет. Это конкретное соединение будет самым близким со времен Галилея, 16 века.

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К 29 декабря две планеты все еще будут находиться рядом - примерно на градус друг от друга, и будет казаться, что они будут следовать за солнцем на юго-западе.

Между тем Марс будет в созвездии Рыб и будет приближаться к Овну. Марсу требуется всего 687 дней, чтобы облететь вокруг Солнца, поэтому он проводит примерно два месяца в каждом из созвездий зодиака - хотя это может сильно варьироваться, потому что границы указанных созвездий не делят зодиак на 12 идеально ровных частей. Марс легко заметить из-за его красноватого цвета, заметного даже тогда, когда ему приходится конкурировать с яркими городскими огнями.

Венера по-прежнему будет «"утренней звездой" в созвездии Змееносца, восходящей в 5:50 30 декабря. Восход солнца произойдет не раньше 7:19 утра по местному времени, а планета будет на высоте 13 градусов. Венера достаточно яркая, чтобы оставаться видимой даже тогда, когда небо становится светлее

В Китае зимняя луна, соответствующая солнцестоянию, называется Дунгюэ, "Зимний месяц", в то время как в Южном полушарии маори называют лунную луну декабря-января Kohi-tātea, "плоды уже созрели, и человек ест новую пищу", согласно Энциклопедии Новой Зеландии - потому что в Южном полушарии декабрь приходится на середину лета.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна установила рекорд по яркости.