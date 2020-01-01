Интересный факт дня: Обезьяны склонны к упорству подобно людям

Безвозвратные затраты, которые основаны на упорстве, совершают как люди, так и обезьяны.

Мы неохотно отказываемся от того, на что мы потратили время, силы и деньги, даже если лучший вариант - просто уйти - и, согласно новому исследованию, обезьяны чувствуют то же самое.

Этот феномен “невозвратных затрат“ может относиться к нашим отношениям, ремонту дома, книгам, видеоиграм, ремонту автомобилей, перебранке, телешоу и многому другому. Мы продолжаем идти, потому что мы уже вложили средства, даже когда это оборачивается большими убытками.

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То, что та же самая черта заметна у обезьян-капуцинов и макак-резусов в этом исследовании, предполагает, что в глубине нашего эволюционного прошлого есть что-то, что убеждает нас попытаться получить вознаграждение за наши невозвратные затраты, независимо от того, насколько маловероятно, что это произойдет.

“Эти результаты показывают, что эффекты невозвратных затрат могут возникать при отсутствии уникальных для человека факторов и могут возникать отчасти потому, что их сохранение может разрешить неопределенность“, - пишут исследователи в своей статье.

В этом исследовании животных просили следовать за движущейся целью на экране компьютера с помощью джойстика. Если им удавалось отследить ее, они получали вознаграждение; если они этого не сделали, начался новый раунд, и они могли попробовать еще раз.

Раунды длились 1, 3 или 7 секунд (одна секунда на самом деле кажется обезьяне намного дольше), а большинство раундов длилось всего 1 секунду. Другими словами, если обезьяны не получили угощение после первой секунды, лучше было выйти и начать новый раунд, чтобы получить награду как можно скорее.

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Однако обезьяны обычно продолжали играть. Если животные получали сигнал о том, что для получения вознаграждения требуется больше работы, поведение невозвратных затрат повторялось реже, но все же было очевидным.

Исследователи говорят, что это показывает, что погоня за невозвратными затратами - это то, к чему мы привыкли, и это глубокий инстинкт, который мы разделяем со многими видами. То же явление было продемонстрировано ранее в исследованиях на голубях и крысах.

“Они сохранялись в пять-семь раз дольше, чем было оптимально“, - говорит нейробиолог Сара Броснан из Университета штата Джорджия. “Чем дольше они уже пытались, тем больше вероятность, что они выполнят всю задачу“.

Поведение обезьян также показывает, что сугубо человеческие факторы - наша способность рационализировать или наша потребность поддерживать нашу общественную репутацию - могут не играть огромной роли в нашей тенденции слишком долго упорствовать в чем-то.

Глубокое стремление к упорству, по-видимому, присутствует у многих видов, и, конечно же, терпение и приверженность часто окупаются в дикой природе: в поисках пищи, охоте на добычу, ожидании вылупления яиц, строительстве гнезд и т. д.

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Как предположительно более разумные существа, мы должны быть более способными, чем большинство животных, понимать, когда какое-либо действие или усилие больше не приносит нам пользы, и принимать разумное решение - хотя это легче сказать, чем сделать.

“Мы предрасположены продолжать попытки“, - говорит Броснан. “И когда мы обнаруживаем, что придерживаемся чего-то, нам также следует немного задуматься. Есть ли у меня веская причина продолжать попытки? Или я должен уйти без награды, потому что это спасет меня больше в долгосрочной перспективе?“

“Это действительно сложно сделать. Но, надеюсь, мы сможем использовать наши когнитивные способности, чтобы помочь нам преодолеть эмоциональную боль, связанную с периодическими невозвратными затратами“.

Напомним, ранее сообщалось, что за свободу выбора отвечают гены.