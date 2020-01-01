День, когда исчезла Луна: Ученые нашли причину

В 1110 году Луна исчезла с неба. Мы можем наконец узнать почему.

Почти тысячелетие назад в атмосфере Земли произошли серьезные потрясения: гигантское облако частиц, богатых серой, распространилось по стратосфере, сделав небо темным на месяцы или даже годы, прежде чем в конечном итоге упало на Землю.

Мы знаем, что это событие произошло, потому что исследователи пробурили и проанализировали ледяные керны - образцы, взятые из глубин ледяных щитов или ледников, которые захватили аэрозоли серы, образовавшиеся в результате извержений вулканов, достигающие стратосферы и оседающие на поверхности.

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Таким образом, лед может сохранять свидетельства вулканизма в невероятно длительных временных масштабах, но определение точной даты события, которое проявляется в слоях ледяного ядра, по-прежнему является сложной задачей.

В данном случае ученые предположили, что сернистые отложения остались в результате крупного извержения исландского вулкана Гекла в 1104 году. Поскольку тонкая полоска льда считается одним из крупнейших сигналов отложения сульфатов за последнее тысячелетие, это звучит правдоподобно.

Только что, если принятый график ледяного керна окажется искаженным во времени? Несколько лет назад одно исследование пришло к выводу, что шкала времени, названная "Хронология ледяных кернов Гренландии 2005" (GICC05), отклонилась на семь лет в первом тысячелетии нашей эры и на четыре года в начале следующего тысячелетия.

Эти результаты, согласно исследованию, опубликованному в апреле 2020 года под руководством палеоклиматолога Себастьяна Гийе из Женевского университета в Швейцарии, означают, что Гекла не могла быть виновницей гигантского сульфатного сигнала.

"Важное открытие, связанное с этим пересмотренным датированием ледяных кернов, является важным и до сих пор не признанным биполярным вулканическим сигналом с отложением сульфатов, начавшимся в конце 1108 или в начале 1109 г. н.э. и сохраняющимся до начала 1113 г. н.э. в Гренландской летописи", - сказал Гийе и его соавторы, отмечая, что свидетельства того же события можно увидеть в аналогичной пересмотренной хронологии антарктических ледяных кернов.

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Чтобы выяснить, что могло быть ответственным за то, что эти древние следы остались как в верхней, так и в нижней части мира, команда изучила историческую документацию в поисках средневековых записей о странных темных лунных затмениях, которые могли соответствовать стратосферной дымке крупных эруптивные события.

"Захватывающие атмосферные оптические явления, связанные с высокогорными вулканическими аэрозолями, привлекали внимание летописцев с древних времен", - пишет команда .

"В частности, сообщаемая яркость лунных затмений может использоваться как для обнаружения вулканических аэрозолей в стратосфере, так и для количественной оценки оптической глубины стратосферы после крупных извержений".

Согласно записям NASA, основанным на астрономических ретросчетах, семь полных лунных затмений можно было бы наблюдать в Европе в первые 20 лет последнего тысячелетия, между 1100 и 1120 годами нашей эры.

Среди них свидетель лунного затмения, произошедшего в мае 1110 года, писал об исключительной темноте Луны во время этого явления.

"В пятую ночь мая месяца явилась Луна, ярко сияющая вечером, а затем постепенно ее свет уменьшился, так что, как только наступила ночь, он полностью погас с ней", - написал один обозреватель в "Peterborough Chronicle" .

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С тех пор многие астрономы обсуждали это загадочное и необычно темное лунное затмение. Спустя столетия после того, как это произошло, английский астроном Джордж Фредерик Чемберс написал об этом, сказав: "Очевидно, что это [затмение] было примером "черного" затмения, когда Луна становится совершенно невидимой вместо того, чтобы сиять знакомым медным оттенком".

Несмотря на то, что это событие хорошо известно в истории астрономии, исследователи никогда не предполагали, что оно могло быть вызвано присутствием вулканических аэрозолей в стратосфере, хотя это наиболее вероятная причина, как предполагает новое исследование.

"Мы отмечаем, что никаких других доказательств существования вулканической пылевой завесы, таких как затемнение Солнца, красные сумеречные свечения и / или красноватые солнечные гало, не удалось найти во время наших исследований в 1108–1110 годах нашей эры", - пишут исследователи .

Если время подходящее, то какой вулкан был ответственным за облако серы, учитывая, что Гекла сейчас вне подозрений?

Хотя невозможно знать наверняка, команда считает, что наиболее вероятным объяснением является гора Асама в Японии, которая произвела гигантское многомесячное извержение в 1108 году - значительно больше, чем последующее извержение в 1783 году, унесшее жизни более 1400 человек.

В дневнике, записанном одним государственным деятелем, описывается событие 1108 года: "На вершине вулкана был пожар, в саду губернатора образовался толстый слой пепла, везде поля и рисовые поля стали непригодными для возделывания. Мы никогда не видели что в деревне. Это очень странная и редкая вещь".

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В дополнение к свидетельствам очевидцев, исследователи также изучили свидетельства о кольцах деревьев, которые предполагают, что 1109 год н.э. был исключительно холодным годом (примерно на 1 градус Цельсия холоднее в Северном полушарии), основываясь на значительно более тонких кольцах деревьев.

Другая историческая документация, в частности, отчеты о климатических и социальных воздействиях в период 1109–1111 гг. подтверждают гипотезу о том, что извержение 1108 г. (или серия извержений, начавшаяся в том же году) могло привести к катастрофическим последствиям для пострадавших сообществ.

В исследователях нашли "обилие свидетельств, относящихся к неблагоприятным погодным условиям, неурожаю и голоду в этих годах", отметив, что "собранные данные свидетельствуют о том, что суточных трудностях, которые начались в 1109 году, перешли в голод в ряде регионов Западной Европы".

Конечно, эти давние невзгоды нельзя рассматривать как доказательство какого-либо конкретного извержения, но исследователи говорят, что все свидетельства, взятые вместе, предполагают, что "забытая" группа извержений вулканов в период с 1108 по 1110 год привела к ужасным последствиям для человечества. Мы только сейчас открываем их заново.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли падение метеорита на Луну во время затмения.