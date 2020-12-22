Угрожавший пингвинам огромный айсберг раскололся на части

Самый большой айсберг раскололся.

Уже бывший самый большой в мире айсберг продолжает распадаться на более мелкие части рядом с крупным морским убежищем дикой природы, где обитают миллионы золотоволосых и королевских пингвинов в Антарктиде.

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Это произошло менее чем через неделю после того, как гигантский айсберг, известный как A68a, впервые раскололся надвое.

Ученые из Национального центра Ice определили две новых куска, A68e и A68f, 22 декабря с использованием изображений из Сентинела-1A спутника.

Это означает, что теперь есть четыре отдельных фрагмента айсберга, включая A68d, которые в конечном итоге будут отдаляться друг от друга.

A68a стал самым большим айсбергом в мире, когда он отделился от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде в июле 2017 года. С тех пор массивный кусок льда дрейфует на север.

Еще в апреле его площадь составляла 5100 квадратных километров.

Эксперты опасались, что если он застрянет на мелководных субконтинентальных шельфах острова, это может серьезно повлиять на способность животных охотиться за едой.

Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx — Laura Gerrish (@laura_gerrish) December 22, 2020

"Фактическое расстояние, которое [животные] должны преодолеть, чтобы найти пищу (рыбу и криль), действительно имеет значение", - говорится в заявлении Герайнта Тарлинга, эколога Британского антарктического общества. "Если им придется сделать большой обходной путь, это означает, что они не вернутся вовремя к своим детенышам, и они умрут от голода тем временем".

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Однако похоже, что именно эти подводные шельфы на самом деле стали причиной того, что он начал распадаться. Прежде чем разделиться на две части, айсберг начал вращаться по часовой стрелке. Скорей всего он зацепился за мелководье.

Теперь есть надежда, что самые большие части будут перенесены к северу от острова быстрым течением, известным как Фронт южного антарктического циркумполярного течения.

Исследователи теперь продолжат следить за ситуацией в период праздников.

Напомним, ранее сообщалось, что под айсбергом в Антарктиде нашли неизвестную экосистему.