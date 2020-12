Угрожавший пингвинам огромный айсберг раскололся на части

Уже бывший самый большой в мире айсберг продолжает распадаться на более мелкие части рядом с крупным морским убежищем дикой природы, где обитают миллионы золотоволосых и королевских пингвинов в Антарктиде.

Читай также: В Антарктиде гигантский ледник начал движение

Это произошло менее чем через неделю после того, как гигантский айсберг, известный как A68a, впервые раскололся надвое.

Ученые из Национального центра Ice определили две новых куска, A68e и A68f, 22 декабря с использованием изображений из Сентинела-1A спутника.

Это означает, что теперь есть четыре отдельных фрагмента айсберга, включая A68d, которые в конечном итоге будут отдаляться друг от друга.

A68a стал самым большим айсбергом в мире, когда он отделился от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде в июле 2017 года. С тех пор массивный кусок льда дрейфует на север.

Еще в апреле его площадь составляла 5100 квадратных километров.

Эксперты опасались, что если он застрянет на мелководных субконтинентальных шельфах острова, это может серьезно повлиять на способность животных охотиться за едой.

Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx