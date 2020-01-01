Хаббл обнаружил в космосе самое большое кольцо Эйнштейна

Это явление предсказал Альберт Эйнштейн.

Об очень редком астрономическом явлении в последнее время много писали в заголовках, и не зря. Пройдут сотни лет, прежде чем мы снова увидим Юпитер и Сатурн так близко друг к другу.

Однако есть еще более "поистине странные и очень редкие явления", которые в настоящее время можно наблюдать в нашем ночном небе.

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Единственная проблема в том, что для наблюдения этого явления вам понадобится доступ к телескопу Хаббл.

Как всегда, Хаббл дает абсолютно захватывающую картину. Этот конкретный снимок изображает эффект гравитационного линзирования, который дает почти идеальный пример кольца Эйнштейна.

Изображение этого кольца, получившего название GAL-CLUS-022058s, или, как окрестили его астрономы "Расплавленное кольцо", было опубликовано 14 декабря.

Эта идея для названия частично возникла из-за внешнего вида объекта, который действительно выглядит как кольцо из расплавленного металла. Но название также исходило от местоположения самого объекта. Расположенное в южном созвездии Печь, кольцо изображает очень далекую галактику, свет которой отклоняется гораздо более близким скоплением галактик.

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Одним из преимуществ этого эффекта линзирования является то, что он фактически позволяет ученым лучше изучать более далекую галактику, которая в противном случае могла бы быть полностью невидимой.

Хотя это не единственный известный пример происходящего явления, но один из самых ярких.

Космическая подкова - еще один пример кольца Эйнштейна

Но есть еще много чего потенциально найти, что Хаббл продолжит делать, независимо от того, как планеты нашей Солнечной системы выравниваются.

Напомним, ранее сообщалось, что кольцо вокруг черной дыры галактики M87 со временем колеблется.