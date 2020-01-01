ТОП-10 самых странных научных открытий 2020 года

Вылечить рак - благородная научная цель, но иногда ученые просто хотят посмотреть, что происходит, если дать осьминогам экстази. Давайте вспомним некоторые из самых странных научных историй 2020 года.

Человек, который не видит чисел

Человеческий мозг представляет собой восхитительно запутанный беспорядок, и иногда наиболее яркими примерами являются травмы. Возьмем, к примеру, любопытный случай пациента с заболеванием мозга под кодовым именем RFS, который по необъяснимым причинам не может видеть числа.

Глядя на любую цифру от 2 до 8, пациент RFS мог видеть только спагетти-каскад линий и цветов Johns Hopkins University

RFS описал числа как “спагетти“, и когда он попытался нарисовать то, что видел, в результате получился абстрактный беспорядок из волнистых линий, точек и цветов. Этот человек прекрасно читал и распознавал буквы, и, что еще более странно, он без труда видел цифры 0 и 1 - только от 2 до 9 представляли проблему.

Если номер был помещен поверх изображения знакомого объекта, такого как скрипка или лицо, он скремблировал все это для RFS. Только когда изображение было перемещено на определенное расстояние от цифры, RFS снова смог его ясно увидеть.

Но это становится еще более причудливым. Показания ЭЭГ показали, что его мозг регистрировал лица или изображения под числами, хотя он и не осознавал их. Очевидно, ущерб был где-то в связи между восприятием и осознанием.

Мертвые говорят

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Рентген и реконструкции мумий показали нам, как выглядят древние египтяне. Но вы никогда не задумывались, как бы они звучали? Ученые в начале этого года воссоздали “голос“ 3000-летней мумии.

Команда отсканировала форму его голосового тракта, напечатала его копию на 3D-принтере, а затем подключила к электронной гортани. В результате звучит жуткое «ээээ», которое звучит почти так, будто священник Несьямун не впечатлен своим воскресением.

Женщина, которая писает алкоголем

Еще одна медицинская аномалия, обнаруженная в этом году, - это первый случай, когда женщина, похоже, варила свой собственный алкоголь прямо в мочевом пузыре.

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Пациентка поступила с циррозом печени и диабетом, и ее нужно было поставить в очередь на пересадку печени. Но ее анализы мочи продолжали оставаться положительными на алкоголь, несмотря на то, что она настаивала на том, что она не пила.

Все встало на свои места, когда врачи также обнаружили в ее моче большое количество зародышевых дрожжей. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность того, что колония дрожжей в ее мочевом пузыре ферментировала сахар для производства этанола, и родился совершенно новый «синдром ферментации мочевого пузыря».

Квантовые путешествия во времени могут не соответствовать правилам Назад в будущее

Эффекта бабочки в квантовом мире нет airportir.com

Назад в будущее в значительной степени определила правила путешествий во времени, с которыми знакомо большинство людей - начните возиться с прошлым, и вы вернетесь в совсем другое будущее. Но согласно исследованию, проведенному в этом году с использованием квантового моделирования путешествий во времени, это может быть не так.

Исследователи смоделировали, что произойдет, если квантовый бит (кубит) информации будет отправлен обратно в прошлое, вмешаться и вернуться в «настоящее». И результаты были несколько неожиданными - вместо того, чтобы каскадировать последствия по всей системе, сеть квантовых корреляций в прошлом фактически защищала кубит от повреждений.

В мире квантовых путешествий во времени кажется, что реальность более или менее самоизлечивается.

Генетика воняет

Для некоторых не существует плохо запаха рыбы freepik.com

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Видеть - значит верить. Вот почему так трудно поверить, что кто-то видит фотографию бело-золотого платья, когда вы видите синее и черное, или они слышат Янни, когда вы слышите Лорел. А в этом году мы обнаружили, что наши носы могут быть такими же ненадежными.

Запах рыбы может показаться довольно безошибочным, но в новом исследовании восприятия запаха исследователи обнаружили, что люди с определенным генетическим вариантом с большей вероятностью оценили рыбный запах как менее интенсивный, более приятный или даже приняли его за запах карамели или розы.

Было обнаружено, что другие гены влияют на то, насколько человеку нравится запах лакрицы - что, честно говоря, кажется единственным объяснением того, что кто-то любит их есть.

Животные, приручающие других животных

Рыбы приручали рачков Rohan Brooker

Люди приручали животных на протяжении тысячелетий, но в этом году мы обнаружили первый случай, когда животные приручили друг друга (или, по крайней мере, первое позвоночное животное, не являющееся человеком, сделавшее это).

Известно, что длинноперые стрекозы выращивают водоросли для кормления, и австралийские исследователи обнаружили, что они на самом деле приручили крошечных креветок-мизид, чтобы им помочь. По сути, креветки удобряли бы водоросли своими отходами, а в ответ рыба преследовала бы естественных хищников креветок, если бы они подошли близко.

Инопланетяне могут использовать черные дыры в качестве источников энергии

Эксперимент показал возможность получать энергию из черных дыр University of Glasgow

В этом году в лаборатории было показано, что теоретически возможен мысленный эксперимент, который длился несколько десятилетий. Это звучит как научно-фантастическая чепуха, но сверхсовременная инопланетная цивилизация потенциально может высасывать огромное количество энергии из черных дыр.

Первоначальная идея гласит, что если вы опустите объект к черной дыре, в определенный момент он будет двигаться со скоростью света, просто чтобы оставаться на месте. Он будет приобретать отрицательную энергию - в очень простых терминах это означает, что он «заимствует» энергию из пустого пространства. Если затем вы уроните половину объекта в черную дыру, восстановленная половина фактически получит энергию.

В течение 50 с лишним лет это оставалось забавным, но непроверяемым мысленным экспериментом, но теперь основная концепция была подтверждена в лаборатории. Шотландские ученые изогнули звуковые волны и направили их на вращающийся звукопоглощающий диск. И оказывается, что волны могут переходить от положительных частот к отрицательным, эффективно «похищая» энергию от вращения диска.

Это невероятно далеко за пределами досягаемости человека в ближайшее время, но забавно думать, что инопланетяне могут ловить энергию в черных дырах.

Спасенные бегемоты Эскобара

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Интродуцированные виды обычно считаются вредителями, но новое исследование показало, что это не всегда может быть правдой. Показательный пример - сбежавшие домашние бегемоты Пабло Эскобара.

После смерти печально известного наркобарона в 1993 году на его частном ранчо остались четыре бегемота. Теперь, почти 30 лет спустя, они сбежали в водные пути Колумбии и размножились, насчитывая от 80 до 100 особей.

Новое исследование показало, что у бегемотов была такая же диета и размер тела, как у вымерших гигантских лам, которые когда-то бродили по Южной Америке, и они могут фактически заполнить эту пустую экологическую нишу.

Микробы возродились из эпохи динозавров

Керны донных отложений, взятые со дна моря, в которых обнаружены живые бактерии JRSO

Это звучит как сценарий для плохого фильма-катастрофы, но ученым удалось оживить микробы , которые спали глубоко под морским дном с тех пор, как динозавры ходили по Земле.

Команда инкубировала образцы, взятые из кернов отложений, пробуренных на глубине 100 м на морском дне. Когда были введены питательные вещества, 100-миллионные микробы, к удивлению ученых, начали двигаться, питаться и размножаться.

Кажется, что жизнь этих древних тварей движется в замедленном темпе, с той небольшой энергией, которую они могут найти для того, чтобы просто выжить.

Последнее, что когда-либо случится

Черные карлики взорвутся сверхновыми NASA

Считается, что Вселенная закончится крайне неприятным образом, постепенно темнея в течение триллионов лет. И согласно недавнему исследованию, у нас может быть представление о последнем интересном событии, которое когда-либо произойдет - о сверхновой в виде черного карлика.

Черные карлики - это гипотетические звезды, которые по существу замерзли после того, как белые карлики остыли до температуры фона Вселенной. Было подсчитано, что этот процесс займет триллионы лет, так что сама Вселенная еще не настолько стара, чтобы черные карлики могли существовать.

Но это еще не конец истории. Причуды квантовой физики говорят о том, что ядерный синтез все еще может происходить в самых массивных черных карликах, хотя и очень медленно. Если будет достаточно времени, они могут стать сверхновыми.

«Достаточно времени» - это чертовски преуменьшить. Первая сверхновая из черных карликов, по прогнозам, не произойдет еще через 10 1100 лет, а последняя? Случайные 10 32000 лет в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали ТОП-3 космических взрывов.