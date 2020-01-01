Ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо

Это может привести к чистому нулевому уровню выбросов при авиаперелетах.

Исследователи, возможно, нашли способ уменьшить воздействие авиаперелетов на окружающую среду в ситуациях, когда электрические самолеты и альтернативные виды топлива нецелесообразны. Wired сообщает, что ученые Оксфордского университета успешно превратили CO2 в топливо для реактивных двигателей, что повысило вероятность создания самолетов с традиционными двигателями и нулевыми выбросами.

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Этот метод эффективно обращает вспять процесс сжигания топлива, полагаясь на метод органического сжигания. Команда нагревает смесь лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора, чтобы превратить CO2 в жидкое топливо, способное питать реактивные самолеты.

Подход недорогой, несложный и использует обычные материалы. Это дешевле, чем процессы, используемые для превращения водорода и воды в топливо.

Есть множество проблем, связанных с внедрением этого в самолетах. Лабораторный метод произвел всего несколько граммов топлива - вам явно понадобится гораздо больше, чтобы поддержать даже один рейс, не говоря уже о целом парке. Вам потребуется гораздо более широкое использование улавливания углекислого газа. А если вы хотите практически нулевые выбросы, системы улавливания и преобразования должны работать на чистой энергии.

Однако исследователи ведут переговоры с промышленными партнерами и не видят серьезных научных препятствий. Это также может быть одним из наиболее подходящих вариантов для аэрокомпаний. Многим из них придется заменить свои самолеты на электрические или поменять вид топлива. Этот процесс конверсии позволит авиакомпаниям сохранить существующие самолеты и перейти на нейтральный уровень выбросов углерода до тех пор, пока они не будут по-настоящему готовы к экологически чистым двигателям.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет впервые перелетел океан на топливе из отходов.