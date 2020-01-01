Космический аппарат Solar Orbiter впервые пролетел мимо Венеры

27 декабря совместный американо-европейский космический аппарат Solar Orbiter пролетел возле Венеры, став первым из серии облетов планеты, которые позволили отточить орбиту зонда на его пути к Солнцу.

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Solar Orbiter достиг своего максимального сближения с Венерой в 14:39 по Киеву 27 декабря, когда космический аппарат находился на расстоянии около 7500 километров от вершины облаков планеты. Зонд, партнерство между НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), запущенный в феврале, должен провести семь лет, изучая наше Солнце. Но чтобы подлететь к нашей звезде настолько близко, насколько этого хотят ученые, космическому кораблю нужно сделать несколько петель, начиная с сегодняшнего пролета Венеры. И если вы все равно летите на космическом корабле мимо планеты, вы также можете попытаться получить немного данных из этого приключения.

"Solar Orbiter - это, конечно же, миссия, не предназначенная специально для наблюдения за Венерой", - сказал Дэниел Мюллер, научный сотрудник миссии Европейского космического агентства, на брифинге, состоявшемся 10 декабря на ежегодном осеннем собрании Американского геофизического агентства. "Мы всегда ищем дополнительные возможности заниматься наукой, так что да, мы будем проводить наблюдения, когда приблизимся к Венере".

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Однако основная цель космического корабля - изучение Солнца - ограничивает его возможности. Ключевое ограничение связано с небезопасной конструкцией космического корабля. "Нам всегда нужно направлять наш тепловой экран на солнце, это нельзя изменить", - сказал Мюллер. "Все телескопы смотрят через тепловой экран в солнечном направлении".

Так что никаких изображений Венеры с этого космического корабля для нас нет. Но в то время как ученые особенно рады подробным видам полюсов Солнца, которые в конечном итоге предоставит Solar Orbiter, космический корабль также имеет набор инструментов, которые фокусируются на ближайшем окружении, и для них направление не является проблемой.

Во время сегодняшнего облета ученые собрали данные с помощью магнитометра космического корабля, прибора для измерения радиоволн и плазменных волн, а также некоторых датчиков детектора энергичных частиц. Учитывая эти инструменты и расстояние от Солнечного орбитального аппарата до Венеры, наблюдения окажут ограниченное влияние на науку.

"На таких расстояниях, изучение того, как Венера взаимодействует с проходящим мимо солнечным ветром, будет ключевым моментом, на который мы смотрим", - сказал Тим Хорбери, физик из Имперского колледжа Лондона и главный исследователь одного из солнечных Инструменты орбитального аппарата, говорится на той же панели.

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В отличие от Земли, у Венеры нет магнитного поля , поэтому солнечный ветер взаимодействует непосредственно с планетой, а не с этим полем. "Это совсем другое взаимодействие", - сказал Хорбери.

И поскольку маневр знаменует собой первый пролет Solar Orbiter мимо Венеры, команда не знала, чего ожидать с научной точки зрения от этого пролета. По данным ЕКА, команда миссии поддерживала связь с космическим кораблем во время полета, но пройдет несколько дней, прежде чем ученые смогут изучить данные, собранные инструментами во время операции.

"Мы действительно будем искать новые и интересные вещи", - сказал Мюллер. "Мы пока не можем сказать, какими они будут".

Напомним, ранее сообщалось, что солнечный зонд снял полюс нашего светила.