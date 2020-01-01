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Интересный факт дня: Тюлени издают нереальные звуки под водой

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Такие звуки не слышат не только люди, но даже собаки.
Тюлени издают звуки, которые мы не слышим
Тюлени издают звуки, которые мы не слышим
McMurdo Oceanographic Observatory

Над водой их голос похож на  рычание вуки. Подо льдом они звучат как робот R2D2. В любом случае у тюленей Уэдделла из Антарктиды не должно возникнуть проблем с поиском работы в предстоящем проекте Звездных войн.

"Крики тюленей Уэдделла создают почти невероятный потусторонний звуковой ландшафт подо льдом", - сказал в своем заявлении Пол Чико, приглашенный профессор Университета Орегона и ведущий автор нового исследования, описывающего странные звуки тюленей. "Это действительно похоже на то, что вы находитесь в центре космической битвы в Звездных войнах , лазерных лучах и всем остальном".

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Но есть нюанс: чтобы их услышать, нужно быть инопланетянином (или дроидом), ведь все эти научно-фантастические звуки совершенно не слышны человеческому уху.

Чико и его коллеги смогли обнаружить потусторонние шумы после двух лет прослушивания тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii) с помощью специального гидрофона (подводного микрофона), установленного в проливе Мак-Мердо в  Антарктиде в 2017 году.

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Еще до того, как исследователи начали запись, ученые знали о 34 криках тюленей, слышимых человеческим ухом. Теперь исследование группы, опубликованное 18 декабря в  Журнале Американского акустического общества,  добавляет девять новых типов ультразвуковых сигналов в репертуар тюленей. Эти звуки включают трели, свистки и чириканье, иногда состоящее из нескольких гармонизированных тонов.

Исследователи отметили, что люди слышат в звуковом диапазоне от 20 до 20 000 герц (или 20 килогерц). Большинство вновь открытых звуков тюленей превышали 21 кГц, а некоторые постоянно повышались до 30 кГц.

Один пронзительный свист достиг 49,8 кГц, написали ученые, а когда тюлень согласовывал несколько тонов, результирующий шум мог превышать 200 кГц. (Это выходит далеко за пределы слышимости кошек, собак и даже некоторых  летучих мышей)

Водолаз в проливе Мак-Мердо в Антарктиде наблюдает за тюленем Уэдделла
Водолаз в проливе Мак-Мердо в Антарктиде наблюдает за тюленем Уэдделла
McMurdo Oceanographic Observatory

О чем все эти высокочастотные коммуникации? Исследователи не уверены; до сих пор ученые никогда не регистрировали ультразвуковую вокализацию у тюленей (ни у каких других млекопитающих с плавниками, таких как морские львы или моржи).

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По словам Чико, звуки могут быть просто бонусными элементами разговора, чтобы "выделяться среди всего низкочастотного шума, как переход на другой канал для общения".

Теоретически возможно, что шумы участвуют в эхолокации - биологическом сонаре, который используют такие животные, как дельфины и летучие мыши, чтобы ориентироваться в темных местах. Но пока нет доказательств того, что тюлени используют эхолокацию, говорят исследователи.

Тем не менее, поведение тюленей, которые могут нырять на глубину более 600 метров под воду и охотиться в темноте антарктической зимы, не будет неуместным, добавила команда.

Напомним, ранее сообщалось, что антарктический лед выделяет радиацию.

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Теги: тюлень, интересные факты
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