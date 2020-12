В Таиланде спасатель реанимировал слоненка

Для тайского спасателя Мана Сривате проведение реанимационных мероприятий было частью его работы на протяжении 26 лет. Несколько дней назад все пошло по-другому - он добился первой успешной реанимации слоненка.

Читай также: Пьяные слоны затоптали деревню, распив 500 литров алкоголя

"Когда слоненок [начал] двигаться, я чуть не заплакал", - сказал Мана.

Молодой индийский слон (Elephas maximus indicus) был сбит мотоциклом при попытке перейти дорогу в восточной тайской провинции Чантабури.

Используя свои знания в области сердечно-легочной реанимации (СЛР) человека, Мана смог определить, где находится сердце слона, на основе видеоролика, который он видел в Интернете. А драматические вирусное видео показывает, что он выполняет надавливания на слоненка.

The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL