В Таиланде спасатель реанимировал слоненка

Слоненок выжил и воссоединился с семьей.

Для тайского спасателя Мана Сривате проведение реанимационных мероприятий было частью его работы на протяжении 26 лет. Несколько дней назад все пошло по-другому - он добился первой успешной реанимации слоненка.

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"Когда слоненок [начал] двигаться, я чуть не заплакал", - сказал Мана.

Молодой индийский слон (Elephas maximus indicus) был сбит мотоциклом при попытке перейти дорогу в восточной тайской провинции Чантабури.

Используя свои знания в области сердечно-легочной реанимации (СЛР) человека, Мана смог определить, где находится сердце слона, на основе видеоролика, который он видел в Интернете. А драматические вирусное видео показывает, что он выполняет надавливания на слоненка.

The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL — BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020

Как и в неотложной медицинской помощи, СЛР - обычная практика в мире ветеринарии. Вы можете пройти онлайн-курсы по СЛР для домашних кошек и собак, а также ее можно проводить на многих других видах животных, от аллигаторов до маленьких тапиров .

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"Я делала сердечно-легочную реанимацию многих видов животных: собак, кошек, кроликов, хорьков, птиц, крыс, черепах, ящериц и даже рыб", - сказала ветеринар Жаклин Гатт, директор клиники птиц и экзотических животных в Австралии.

"СЛР - это процесс, который помогает заставить сердце продолжать биться при сжатии грудной клетки, вдыхать воздух и, в конечном итоге, поддерживать мозг в живых, поскольку он умрет без кислорода. Если сердце человека или животного останавливается или они не могут дышать, СЛР может помочь спасти их жизнь до тех пор, пока все не начнется само по себе или пока вмешательство врача (лекарства и оборудование) не возьмет верх".

Но оживление слона - это не то, чем обычно занимаются люди, обученные искусственному дыханию человека.

Гатт объясняет, что основные различия между выполнением СЛР для животных и людей заключаются в том, где делается компрессия и насколько сильно нажимать. У животных шансы на выздоровление часто зависят от причины остановки сердца - животных, которые были больны до остановки сердца, оживить гораздо труднее, чем тех, кто недавно получил травму.

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"Существуют ветеринары, медсестры и больницы, специализирующиеся на неотложной и интенсивной терапии, которые являются экспертами в этой области, но все ветеринарные бригады могут и будут выполнять СЛР, если это необходимо нашим пациентам", - сказала Гатт.

Несмотря на возможную опасность со стороны более крупных родственников слона, Мана был настойчив в своих отважных усилиях, и примерно через 10 минут слоненок смог подняться с небольшой помощью. К счастью, находившийся неподалеку водитель мотоцикла серьезных травм не получил.

"Если тело слона находится в шоке, то возможно, что сжатие грудной клетки помогло восстановить циркуляцию крови, а также заставить воздух проходить через легкие, пока его мозг не получит достаточно крови (и жизненно важного кислорода), чтобы вернуть его в сознательное состояние", - добавила Гатт.

В конце концов, слон пережил испытание, что, в конце концов, принесло нам добрую новость в эти последние недели в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики нашли следы скрещивания слонов с мамонтами.