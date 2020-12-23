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Создан магнитный клей, который прочнее обычной эпоксидной смолы

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Такой клей затвердевает при помещении его в магнитное поле.
Профессор Раджу В. Рамануджан держит и сгибает два куска дерева, скрепленных посередине магнитоотверждающим клеем
Профессор Раджу В. Рамануджан держит и сгибает два куска дерева, скрепленных посередине магнитоотверждающим клеем
newatlas.com

Обычно эпоксидные смолы твердеют под воздействием тепла или ультрафиолетового света. У обоих есть свои недостатки, которых позволяет избежать новая эпоксидная смола, которая затвердевает при прохождении через магнитное поле.

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Одна из проблем с некоторыми активируемыми нагреванием эпоксидными смолами заключается в том, что клей - вместе с материалами, на которые он наносится - необходимо помещать в высокотемпературную печь. В производстве таких продуктов, как углеродное волокно, используется этот процесс, который требует много энергии и может также повредить материалы. Кроме того, если эпоксидная смола зажата между непрозрачными изоляционными материалами, она защищена как от тепла, так и от ультрафиолета, что значительно затрудняет склеивание.

Исследователи продемонстрировали устройство, которое может отслеживать колебания глюкозы и инсулина в реальном времени, но предполагают, что его можно модифицировать для отслеживания любых белков, антител или гормонов, обнаруженных в циркулирующей крови.

Клей содержит магнитные частицы
Клей содержит магнитные частицы
newatlas.com


В поисках альтернативы ученые из Сингапурского технологического университета Наньян начали с существующей термически активируемой эпоксидной смолы, а затем смешали ее с наночастицами из марганца, цинка и железа. Когда эта смесь подвергается воздействию магнитного поля, частицы нагреваются, отверждая эпоксидную смолу. Добавлять катализатор не нужно (как в случае с двухкомпонентными эпоксидными смолами), и не имеет значения, покрыт ли клей какими-либо материалами или нет.

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По словам исследователей, один грамм "магнитоотверждающего клея" может быть отвержден с помощью 200-ваттного электромагнитного устройства в течение пяти минут, потребляя при этом 16,6 ватт-часов энергии. Напротив, такое же количество обычной активируемой нагреванием эпоксидной смолы нужно было бы поместить в печь мощностью 2000 Вт на один час, потребляя 2000 Вт-часов, что эквивалентно использованию в 120 раз меньше энергии.

Более того, утверждается, что прочность связи аналогична прочности обычных эпоксидных смол. Потенциальные области применения этой технологии могут включать производство аэрокосмической, автомобильной, спортивной и медицинской продукции.

Команда, создавшая клей
Команда, создавшая клей
newatlas.com

"Наши магнитные наночастицы с регулируемой температурой разработаны для смешивания с существующими одноразовыми клеями, поэтому многие из представленных на рынке клеев на основе эпоксидной смолы могут быть преобразованы в клей, активируемый магнитным полем", - говорит профессор Раджу В. Рамануджан. который возглавляет исследование вместе с доц. Профессор Терри Стил и доктор Рича Чаудхари.

"Скорость и температуру отверждения можно регулировать, чтобы производители существующих продуктов могли модернизировать или улучшать свои существующие методы производства. Например, вместо того, чтобы наносить клей и отверждать его по частям на традиционной сборочной линии, новый процесс может заключаться в следующем: предварительно нанесите клей на все детали, а затем отвердите их, пока они движутся по конвейерной цепи".

Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале Applied Materials Today.

Напомним, ранее сообщалось, что физики создали нереальный магнит.

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Теги: клей, эпоксидная смола, магнит
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.12.2020, 14:12
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Но это решительно не подходит для склейки материалов эксплуатируемых в магнитных полях (например электродвигатели)
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