На Мадагаскаре обнаружили самую уродливую орхидею

Орхидеи обычно считаются красивыми цветками, но недавно обнаруженный вид с Мадагаскара далек от красоты.

Растение Gastrodia agnicellus было обнаружено ранее в этом году в глубокой тени под листьями на лесной подстилке на Мадагаскаре. Эта маленькая коричневая орхидея проводит большую часть своей жизни под землей и не имеет листьев, а выходит на поверхность только для того, чтобы произвести плоды и разнести семена.

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"Я уверен, что его мать считает его очень красивым", - говорит Йохан Херманс из Королевского ботанического сада в Кью в Лондоне, открывший этот вид. Германс говорит, что имя agnicellus происходит от латинского слова "ягненок", так как у него клубневидный корень. "Проявив немного воображения, вы можете почти увидеть в цветке язык ягненка".

Как и большинство орхидей, этот вид является многолетним растением, что означает, что он может жить много лет, и имеет симбиотические отношения с грибком. В то время как другие орхидеи в начале своей жизни зависят только от своего симбиотического гриба в качестве пищи, у Gastrodia agnicellus нет клеток для фотосинтеза, поэтому он полагается на свой гриб на протяжении всей своей жизни.

Германс ожидал, что орхидея будет пахнуть ужасно, так как большинство растений, которые имеют этот разлагающийся вид, часто пахнут гниющей плотью, чтобы соблазнить насекомых-опылителей помочь им размножаться. "На самом деле у него был довольно свежий цитрусовый запах", - говорит он.

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Он также говорит, что они до сих пор не знают, как на самом деле опыляется эта орхидея. "Орхидеи особенно способны приспосабливаться", - говорит Херманс, поэтому они, должно быть, нашли уникальный способ выжить.

Этот новый вид был обнаружен в крошечном районе Мадагаскара, и считается, что ареал его обитания очень невелик и сокращается, вероятно, из-за роста сельского хозяйства и пожаров в этом районе. Таким образом, Gastrodia agnicellus был классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения вид.

Напомним, ранее сообщалось, что прародительницами жителей Мадагаскара были 30 женщин.