Коронавирус теперь на всех континентах: Covid-19 добрался до Антарктиды

Вспышка заболевания произошла на чилийской станции.

Изоляция Антарктиды позволила ей предотвратить пандемию в прошлом году, но на этой неделе континент сообщил о первых 36 случаях заболевания на чилийской базе, сообщила местная газета El Mercurio.

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По данным газеты, дела касаются 26 военнослужащих и 10 гражданских подрядчиков.

С тех пор все они были эвакуированы в Пунта-Аренас в Чили и находятся в хорошем состоянии, сообщает The Guardian.

Зараженные мужчины находятся под "постоянным наблюдением", говорится в заявлении армии для El Mercurio.

Исследовательская станция генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме, где базировались инфицированные, является одной из 13 действующих чилийских баз в Антарктиде, сообщает ABC News.

Хотя там постоянно никто не живет, агентство Associated Press ранее сообщало, что зимой там работают около 1000 ученых и исследователей.

Континент оставался свободным от нового коронавируса и необходимости в методах социального дистанцирования дольше, чем любое другое место на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды обнаружили новый остров.