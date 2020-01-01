Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коронавирус теперь на всех континентах: Covid-19 добрался до Антарктиды

Комментариев: 0
Вспышка заболевания произошла на чилийской станции.
Исследовательская станция генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме
Исследовательская станция генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме
sciencealert.com

Изоляция Антарктиды позволила ей предотвратить пандемию в прошлом году, но на этой неделе континент сообщил о первых 36 случаях заболевания на чилийской базе,  сообщила местная газета El Mercurio.

Читай также: Самая большая в мире арктическая миссия завершилась пугающими открытиями

По данным газеты, дела касаются 26 военнослужащих и 10 гражданских подрядчиков.

С тех пор все они были эвакуированы в Пунта-Аренас в Чили и находятся в хорошем состоянии,  сообщает The Guardian.

Зараженные мужчины находятся под "постоянным наблюдением", говорится в заявлении армии для El Mercurio.

Исследовательская станция генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме, где базировались инфицированные, является одной из 13 действующих чилийских баз в Антарктиде,  сообщает ABC News.

Хотя там постоянно никто не живет,  агентство Associated Press ранее сообщало,  что зимой там работают около 1000 ученых и исследователей.

Континент оставался свободным от нового коронавируса и необходимости в методах социального дистанцирования дольше, чем любое другое место на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды обнаружили новый остров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Антарктида, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь