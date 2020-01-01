Cамый полный образец древнего волка нашли в вечной мерзлоте

Мумия щенка прекрасно сохранилась.

Мумифицированный серый волк (Canis lupus), а точнее еще щенок женского пола, был обнаружен золотодобытчиком при раскопках вечной мерзлоты в Юконе, Канада, в июле 2016 года на золотых приисках Клондайк недалеко от Доусон-Сити.

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"Она - самый полный образец волка, который когда-либо был найден в ледниковый период", - сказала ведущий автор Джули Мичен, доцент анатомии Университета Де-Мойн в Айове. "Все ее мягкие ткани, ее шерсть, ее кожа, даже ее маленький носик все еще там. А это действительно редкость".

Несколько типов анализов, включая радиоуглеродное датирование, отбор образцов ДНК и измерения уровней различных версий или изотопов кислорода, подтвердили, когда щенок умер.

Рентгеновские снимки скелета и зубов также показали, что Жур (что означает "волк" на языке хан у местного народа т'ондек хвеч'ин) было всего 7 недель, когда она встретила свою безвременную смерть.

Помимо того, что мумия Журы была самым полным из когда-либо обнаруженных волков ледникового периода, она также была особенно важна для исследователей, потому что она была обнаружена в Северной Америке.

"Эти типы образцов могут быть довольно распространены в Сибири, но до них гораздо труднее добраться, чем к останкам, найденным в Юконе", - сказала Мичен.

Рентгеновские снимки древнего волчонка Governme. of Yukon

Таким образом, к останкам было намного проще получить доступ и изучить, а также они предоставили редкую возможность увидеть, откуда произошли североамериканские волки.

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Мичен и его коллеги реконструировали митохондриальный геном Журы - геном, обнаруженный в энергетических структурах клеток, называемых митохондриями, которые передаются по материнской линии, - обнаружив сходство как с берингийскими волками, вымершей группой, которая жила в древнем Юконе и на Аляске, так и с русскими серыми волками. Отношение щенка к людям из Северной Америки и Евразии является доказательством древнего смешения континентов через Берингов сухопутный мост, древний наземный мост, который когда-то соединял Аляску и Россию, говорят исследователи.

Наличие такого неповрежденного экземпляра для изучения также дало исследователям возможность посмотреть, что ели волки ледникового периода.

"Когда я посмотрел на рентгеновские снимки и увидел ее кишечник, это вызвало у меня легкое волнение", - сказалв Мичен. "Я никогда раньше не видел кишечника возрастом 57 000 лет".

Хотя, в конце концов, анализ костей, а не содержимого ее желудка, позволил команде восстановить диету Жур.

За свою короткую жизнь Жур питалась в основном водной пищей, такой как чавычи, которая в настоящее время нерестится в реке Клондайк, как они обнаружили. Это не редкость для современных волков, которые, как было показано, сезонно переключаются на водный рацион на Аляске.

Однако ученые предположили, что юконские волки в ледниковый период в основном ели бизонов или овцебыков.

Крупный план головы волчонка Governme. of Yukon

Одна из самых больших загадок, окружающих Жур, - это то, как она была мумифицирована и почему она осталась одна. Исследователи предполагают, что она была убита, когда ее логово рухнуло на нее.

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Это могло бы объяснить, почему останки так хорошо сохранились, потому что они были мгновенно захоронены в холодной, сухой и герметичной среде.

Но если она действительно умерла таким образом, возникает вопрос - а где же остальные члены ее семьи? Учитывая ее возраст, маловероятно, что она когда-либо была бы в берлоге без матери или братьев и сестер.

"Может быть, мама и братья и сестры находились за пределами логова, когда оно рухнуло, и поэтому Жур осталась одна внутри логова", - сказала Мичен.

"Возможно, она была единственным щенком, но это было бы редко, обычно волки рожают по несколько щенков одновременно", - объяснила она, но в конце концов признает, что "невозможно сказать наверняка".

Подобные открытия могут стать более распространенными, поскольку земной шар нагревается и когда-то твердая вечная мерзлота начинает таять и раскрывать скрытые секреты.

"Мы всегда рады, когда делаем такие открытия", - сказала Мичен, - "но это показатель того, что мир нагревается, а это вредно для нашей окружающей среды. Планета страдает".

Новое исследование было опубликовано 21 декабря в журнале Current Biology.

Напомним, ранее сообщалось, что в вечной мерзлоте нашли погибель человечества.